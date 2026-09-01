POCO F9 Ultra чи F8 Ultra: новинка краща не в усьому, а головна перевага ховається в батареї

POCO F9 Ultra офіційно став новим флагманом бренду, але цього разу перехід на наступне покоління виявився досить незвичайним. На папері смартфон отримав одразу кілька гучних оновлень: 185-герцовий дисплей, 200-Мп камеру, покращену аудіосистему Bose та значно більший акумулятор. Водночас частина ключової начинки залишилася практично такою самою, як у POCO F8 Ultra.

Через це власникам попередньої моделі навряд чи варто поспішати з оновленням, а новим покупцям є сенс перед вибором уважно подивитися на різницю в ціні.

185 Гц виглядають ефектно, але потрібні далеко не всім

Обидва смартфони використовують великий AMOLED-дисплей діагоналлю близько 6,9 дюйма з роздільною здатністю 2608 × 1200 пікселів.

У POCO F8 Ultra максимальна частота оновлення становить 120 Гц. Новий F9 Ultra підняв планку одразу до 185 Гц. POCO заявляє, що смартфон може забезпечувати до 185 кадрів за секунду в окремих підтримуваних іграх.

Для мобільних геймерів це справді може бути перевагою. Однак у звичайному інтерфейсі різницю між 120 і 185 Гц побачить далеко не кожен користувач. Крім того, максимальна частота працюватиме лише в сумісних сценаріях.

Технології LTPO, яка дозволяє дуже гнучко змінювати частоту оновлення залежно від контенту та економити заряд батареї, F9 Ultra також не отримав.

Тому назвати екран новинки принципово новим поколінням складно. Він швидший і яскравіший, але F8 Ultra вже мав дуже якісну 120-герцову AMOLED-панель із піковою яскравістю до 3500 ніт.

Продуктивність майже не змінилася

Ще цікавіша ситуація з процесором.

POCO F9 Ultra використовує Snapdragon 8 Elite Gen 5 — той самий флагманський чип Qualcomm, який встановлений у F8 Ultra. Пам’ять також залишилася класу LPDDR5X, а накопичувач — UFS 4.1.

POCO заявляє для F9 Ultra понад 4,16 млн балів в AnTuTu, тоді як офіційний результат F8 Ultra становив приблизно 3,94 млн. Але такі цифри самі по собі ще не означають аналогічного приросту швидкості в реальних застосунках.

Частину приросту можна пояснити більш агресивними налаштуваннями та покращеним охолодженням.

Саме система відведення тепла може виявитися важливішою за бенчмарки: F9 Ultra повинен довше зберігати високу продуктивність у важких іграх і менше скидати частоти при нагріванні.

Але для браузера, месенджерів, камери та більшості звичайних програм власник F8 Ultra навряд чи відчує серйозну різницю.

200 Мп не означають автоматично кращу камеру

На перший погляд саме камера виглядає одним із найбільших оновлень.

POCO F9 Ultra отримав 200-Мп основний модуль із оптичною стабілізацією. У F8 Ultra використовувалася 50-Мп камера Light Fusion 950 із великим сенсором формату 1/1,31 дюйма.

Але кількість мегапікселів — лише одна характеристика камери.

F8 Ultra має фізично великий сенсор та пікселі 1,2 мкм до об’єднання. Саме розмір сенсора, оптика, алгоритми обробки та стабілізація часто сильніше впливають на фотографії, ніж сама роздільна здатність.

Тому робити висновок, що 200-Мп камера F9 Ultra гарантовано фотографує краще, поки зарано. Перші огляди підтверджують, що камера новинки загалом конкурентна, але повноцінне порівняння двох моделей у однакових умовах залишається важливішим за цифри у специфікаціях.

Водночас телефотомодуль змінився значно менше. Обидва смартфони мають 50-Мп перископ із 5-кратним оптичним наближенням. Ультраширококутні камери також залишаються 50-мегапіксельними.

Ось де різниця справді велика — батарея

Найпереконливіше оновлення POCO F9 Ultra складно знайти в процесорі чи камері. Воно знаходиться всередині корпусу.

F8 Ultra оснащений кремній-вуглецевим акумулятором на 6500 мА·год. У нового F9 Ultra ємність зросла до 8050 мА·год.

Різниця становить 1550 мА·год, або майже 24%.

Причому процесор залишився тим самим, тому додаткова ємність не витрачається на живлення принципово потужнішого чипа. Саме автономність може стати тією характеристикою, яку користувач реально помічатиме щодня.

Потужність заряджання не змінилася: обидві моделі підтримують 100 Вт через кабель і 50 Вт бездротовим способом.

Водночас у F9 Ultra з’явилися додаткові можливості реверсивного заряджання, а велика батарея робить смартфон значно цікавішим для активних користувачів і геймерів.

Bose залишилася, але звук покращили

Однією з незвичайних особливостей F8 Ultra була повноцінна система 2.1 Sound by Bose з окремим сабвуфером.

F9 Ultra зберіг цю концепцію, але POCO переробила акустику та додала світлове оформлення навколо сабвуфера. Також заявлена підтримка ігрових аудіорежимів Bose.

Перші тести хвалять F9 Ultra за дуже потужне для смартфона звучання з вираженими низькими частотами. Але і F8 Ultra вже був одним із небагатьох смартфонів із окремим сабвуфером, тому для власника торішньої моделі це радше еволюція, ніж революція.

То чи варто переплачувати?

POCO F9 Ultra однозначно є кращим смартфоном, якщо порівнювати пристрої без урахування вартості.

Він має значно більшу батарею, швидший дисплей, нову основну камеру, удосконалене охолодження та покращений звук.

Але ситуація змінюється, коли до порівняння додається ціна.

F8 Ultra використовує той самий Snapdragon 8 Elite Gen 5, має 120-герцовий AMOLED, великий основний фотосенсор, 5-кратний перископ, 100-Вт дротове та 50-Вт бездротове заряджання і вже дуже потужну аудіосистему Bose.

Тому при суттєвій знижці на попередню модель F8 Ultra може виявитися раціональнішою покупкою.

Найбільше сенсу доплачувати за F9 Ultra мають ті, кому критично потрібна максимальна автономність або 185-герцовий режим у мобільних іграх. Для решти користувачів різниця між двома поколіннями може виявитися набагато меншою, ніж натякає цифра «9» у назві нового смартфона.