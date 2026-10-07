Можно ли будет играть в GTA 6 на ПК через облако? Xbox опровергла слухи об эксклюзивных правах

Xbox опровергла сообщения о том, что Microsoft присвоила себе эксклюзивные права на облачный стриминг Grand Theft Auto VI. Директор Xbox по стратегии Мэттью Болл написал в X, что в день релиза облачная версия игры не будет эксклюзивной и не появится на ПК. Слухи распространились после публикации журналиста The Verge Тома Уоррена, который днём ранее рассказал о сделке со ссылкой на собственные источники. Впоследствии Уоррен признал, что ситуация сложнее, чем он написал изначально.

По версии Уоррена, Rockstar Games договорилась с Microsoft, что после релиза 19 ноября Xbox Cloud Gaming станет единственным сервисом для запуска GTA 6 в облаке. Его собеседники связали это со словами новой руководительницы Xbox Аши Шармы, которая на внутреннем собрании сказала, что компания готовит нечто, чего «не делает ни один другой владелец платформы». Что именно она имела в виду, в Xbox не уточнили.

В облачном гейминге игра работает на серверах компании, а на устройство пользователя поступает лишь видеопоток, поэтому мощный компьютер не требуется. Для владельцев ПК это стало бы способом сыграть уже на старте, ведь нативную версию Rockstar до сих пор не анонсировала. Кроме того, Xbox Cloud Gaming доступен на смартфонах и планшетах.

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Напомним, что GTA VI выйдет 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Компьютерные версии своих крупных игр Rockstar ранее выпускала позже консольных, как это было с GTA 5 и Red Dead Redemption 2.

Для украинских игроков у этой истории есть ещё один аспект. С ноября Xbox ограничивает облачный гейминг в Game Pass: подписчики Ultimate получат 15 часов в месяц, Premium — 10, а Essential — 5. Дополнительные часы придётся докупать. По состоянию на конец 2024 года официальная поддержка Xbox в Украине ограничивалась ПК, а облачный гейминг был недоступен. Стоит уточнить, изменилось ли это с тех пор.