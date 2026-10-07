Чи можна буде зіграти в GTA 6 на ПК через хмару? Xbox спростувала чутки про ексклюзивні права

Xbox спростувала повідомлення про те, що Microsoft забрала собі ексклюзивні права на хмарний стрімінг Grand Theft Auto VI. Директор Xbox зі стратегії Меттью Болл написав у X, що в день релізу хмарна версія гри не буде ексклюзивною й не з’явиться на ПК. Чутки поширилися після публікації журналіста The Verge Тома Воррена, який днем раніше розповів про угоду з посиланням на власні джерела. Згодом Воррен визнав, що ситуація складніша, ніж він написав спочатку.

За версією Воррена, Rockstar Games домовилася з Microsoft, що після релізу 19 листопада Xbox Cloud Gaming буде єдиним сервісом для запуску GTA 6 у хмарі. Його співрозмовники пов’язали це зі словами нової керівниці Xbox Аші Шарми, яка на внутрішній зустрічі сказала, що компанія готує щось, чого «не робить жоден інший власник платформи». Що саме вона мала на увазі, в Xbox не уточнили.

У хмарному геймінгу гра працює на серверах компанії, а на пристрій користувача надходить лише відеопотік, тож потужний комп’ютер не потрібен. Для власників ПК це стало б способом зіграти вже на старті, адже нативну версію Rockstar досі не анонсувала. Крім того, Xbox Cloud Gaming доступний на смартфонах і планшетах.

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Нагадаємо, що GTA VI вийде 19 листопада 2026 року на PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Комп’ютерні версії своїх великих ігор Rockstar раніше випускала пізніше за консольні, як було з GTA 5 і Red Dead Redemption 2.

Для українських гравців історія має ще один вимір. Від листопада Xbox обмежує хмарний геймінг у Game Pass, і Ultimate дадуть 15 годин на місяць, Premium 10, а Essential 5. Додаткові години доведеться докуповувати. Станом на кінець 2024 року офіційна підтримка Xbox в Україні обмежувалася ПК, а хмарний геймінг був недоступний. Чи змінилося це відтоді, варто уточнити.