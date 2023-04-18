Фанатський ремейк першого STALKER вийшов на ПК

Вийшов новий білд неофіційного ремейку оригінальної “STALKER: Тінь Чорнобиля ” на двіжку Unreal Engine 5.

Розробкою фанатського рімейку першої частини STALKER займається ентузіаст під ніком RedPanda. У перезібраній грі на базі сучасного двигуна Unreal Engine 5 він використовує оригінальні асети.

Зазначається, що роботу над проектом поки що не закінчено, проте фанати серії вже можуть відвідати деякі оновлені локації, зіткнутися з мутантами та виконати частину завдань Сидоровича, а також купити чи продати йому щось.

Крім того, у ремейку спостерігаються різні технічні проблеми, наприклад, можуть виникати помилки у роботі освітлення. Крім того, в ньому не вистачає багато контенту з оригіналу.

Для комфортної гри при 60 кадрах в секунду знадобиться відеокарта не гірша за Nvidia GeForce RTX 2070 Super або RTX 3060 Ti. Про терміни виходу стабільної релізної версії поки що не повідомляється.