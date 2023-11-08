Розробники анонсували наступну частину GTA

Компанія Rockstar Games офіційно анонсувала Grand Theft Auto VI (GTA VI) на своїй сторінці в X (раніше Twitter).

“Ми дуже раді повідомити вам, що на початку грудня ми випустимо перший трейлер наступної Grand Theft Auto. Ми з нетерпінням чекаємо багато років, щоб поділитися цим досвідом з усіма вами”, – ідеться в повідомленні геймдизайнера і продюсера Сема Гаузера.

Розробники нагадали, що наступного місяця студії виповниться 25 років. До свого ювілею розробники мають намір на початку грудня випустити трейлер наступної частини популярної кримінальної франшизи, можлива назва якої Grand Theft Auto VI. Точна дата презентації не розкривається.

Раніше про майбутній анонс GTA VI заявляв журналіст Bloomberg Джейсон Шрайер.

Уперше Rockstar Games офіційно підтвердила розробку GTA VI в лютому 2022 року. У вересні того ж року хакери злили в мережу десятки відеороликів із демонстрацією альфа-версії гри. Завдяки цьому витоку було піддано багато чуток. Так, стало відомо, що в грі буде два головні герої, хлопець і дівчина, а дія сюжету розгорнеться у Вайс Сіті, вигаданому аналогу Маямі.

На яких платформах і коли вийде гра, поки невідомо.