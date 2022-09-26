Розробники ігор евакуювали співробітників із сім’ями з Росії

Студії з розробки ігор розпочали евакуацію своїх співробітників з Росії , у тому числі викуповуючи цілі чартерні рейси, повідомляє «Комерсант» .

За даними газети, в одному з випадків йдеться про вивезення одразу сотні чоловіків із сім’ями. Учасники ринку пояснюють, що дві третини співробітників таких студій є дизайнерами та художниками, які не є формально IT-фахівцями та не можуть розраховувати на «броню».

У матеріалі йдеться, що закордонні студії, які раніше не часто брали фахівців-росіян, зараз готові наймати розробників, які біжать з країни, щоб вони не потрапили під мобілізацію.

Студії, які не мають змоги організовано вивезти співробітників, планують захистити чоловіків від призову іншими способами.