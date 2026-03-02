Нова гра у всесвіті God of War розкаже історію дружини Кратоса

Вже кілька років у мережі ходять чутки, що автор успішного перезапуску God of War Корі Барлог працює над новим таємним проєктом. Тепер з’явилися вагомі підтвердження та перші деталі майбутньої гри. Якщо вірити інсайдерам, головним героєм наступної частини стане не Кратос.

Користувачі звернули увагу на резюме одного зі сценаристів Sony Interactive Entertainment. У ньому він описав свою діяльність у компанії аж до вересня 2025 року. Фахівець зазначив, що допомагав у розробці наративу та творчого напрямку для «нової франшизи у всесвіті God of War», створюючи персонажів та розширюючи лор наявної серії.

Одразу кілька авторитетних інсайдерів прокоментували цю несподівану знахідку. Відомий журналіст Джейсон Шраєр підтвердив, що йдеться про ту саму гру, яка відчувається як повністю нова інтелектуальна власність (IP), про що він згадував ще минулого літа.

Інсайдер під ніком NateTheHate додав ще більше конкретики щодо сюжету. За його словами, протагоністом нової гри стане Фей — дружина Кратоса та мати Атрея. Також зазначається, що розробники зроблять значно більший акцент на динамічний екшен. За попередніми чутками, реліз бойовика запланований на 2027 рік, а офіційний анонс може відбутися вже найближчим часом.