1 мільйон геймерів купують Hogwarts Legacy щодня

За перші два тижні з дня релізу гра за мотивами « Гаррі Поттера » Hogwarts Legacy продалася тиражем 12 млн копій і принесла розробникам виторг у розмірі $850 млн. Про це повідомляє видання Variety, посилаючись на дані видавця гри Warner Bros. Games.

Наголошується, що Hogwarts Legacy встановила рекорд Warner Bros. Games як у кількісному відношенні, так і у грошовому. Крім того, гра встановила рекорд видавця за кількістю награних геймерами годин – з 10 по 23 лютого гравці по всьому світу витратили на Hogwarts Legacy 280 млн годин.

Як мінімум один рекорд гра встановила і за межами Warner Bros. Games. На Twitch у піку за проходженням Hogwarts Legacy різними стрімерами одночасно спостерігали 1,28 млн. глядачів, що є безпрецедентним для платформи результатом у категорії «Одиночні ігри». До цього рекорд належав Cyberpunk 2077 року.

Незважаючи на ці вражаючі результати, Hogwarts Legacy ще не розкрила свій комерційний потенціал повністю. На даний момент у новинку можна пограти тільки на PlayStation 5, Xbox Series X/S і ПК, але пізніше вона вийде ще на платформах PlayStation 4, Xbox One і Nintendo Switch, де теж, напевно, розійдеться багатомільйонними тиражами.

Hogwarts Legacy – це проект, розроблений студією Avalanche Software та видавцем Warner Bros. Interactive Entertainment, який дозволяє гравцям погрузитися в світ Гаррі Поттера і відчути себе учнями Хогвартсу у 19-му столітті, досліджуючи магічний світ, здобуваючи знання та навички, борючись з темрявою і вивчаючи магічні закляття та історії.