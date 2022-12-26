Названі ігри з найгіршою оптимізацією на ПК

До списку ігор 2022 року, які найгірше оптимізовані на ПК, увійшли покращена версія RPG «Відьмак 3», хорор The Callisto Protocol та супергеройський екшн Gotham Knights. Про це повідомляють журналісти порталу DSOGaming .

Зазначається, що якість оптимізації перевірялася за допомогою таких параметрів, як ефективність використання всіх ядер процесора, точне дотримання системних вимог, зручність управління на клавіатурі з мишею. Журналісти пояснили, що тестували ігри з останніми оновленнями, а не версію, яка була доступна у день релізу.

У DSOGaming розповіли, що “Відьмак 3”, The Callisto Protocol та Gotham Knights неефективно використовують процесори комп’ютерів. За їхніми словами, незважаючи на відповідність системним вимогам, ігри працюють з підвисаннями та малою кількістю кадрів на секунду.

Також журналісти поскаржилися і на інші ігри. Наприклад, перезапуск Saints Row розкритикували за невиправдано високі вимоги до відеокарти та незручне керування мишею, а Stranger of Paradise Final Fantasy Origin – за проблему із частотою кадрів у боях, яких у грі достатньо.