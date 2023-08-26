У Epic Games Store почалася роздача стратегії Homeworld: Deserts of Kharak

Epic Games Store знову ділиться хорошими іграми. Аж до 31 серпня 18:00 за київським часом є можливість безкоштовно поповнити свою колекцію космічною стратегією Homeworld: Deserts of Kharak .

У Steam у гри понад 6000 відгуків, з яких 83% позитивні.

Це приквел, дія якого розгортається до подій основної серії Homeworld. Гравець має відправитися на пустельну планету Харак, щоб розібратися із загадковою аномалією, що проявила себе серед пісків. Геймплей гри в кращих традиціях стратегій в реальному часі з будівництвом бази, наймом юнітів, дослідженнями та битвами.