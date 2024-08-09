Це станеться: Vampire Survivors таки вийде на PS4 та PS5

Розробники зі студії Poncle оголосили дату випуску Vampire Survivors на консолі PlayStation. Одна з найкращих ігор 2022 року вийде на PS4 та PS5 вже 29 серпня з усіма платними доповненнями.

Цікаво, що PlayStation стала останньою платформою для гри про вампірів. Спочатку вона вийшла на ПК та Mac у жовтні 2022 року, а пізніше – на Xbox та смартфони. Причому на Apple є спецверсія без реклами у сервісі Apple Arcade. Порт на Switch вийшов рік тому. Єдине, чого ми не дочекалися – VR-версії гри.

Тайтл унікальний тим, що кожен персонаж у Vampire Survivors має свій стартовий перк і зброю, яка стріляє автоматично. Все, що вам потрібно робити – контролювати рух вашого персонажа та збирати різні покращення, підвищуючи свій рівень та відбиваючись від тисяч монстрів.