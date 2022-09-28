FIFA 23 отримала повну російську локалізацію

Геймери, які отримали ранній доступ до футбольного симулятора FIFA 23 від компанії Electronic Arts (EA), виявили, що в грі є повна російська локалізація, а також голоси російських коментаторів. Про це повідомляє видання DTF.

Зазначається, що в новій частині спортивної гри, як і попередні шість років, в якості коментаторів виступили Костянтин Геніч і Георгій Черданцев . Крім того, у FIFA 23 виявився повний переклад діалогів та меню на російську мову.

Сумніви в тому, що нова частина популярного футбольного симулятора може вийти з голосами російських коментаторів та перекладом російською мовою, з’явилися після того, як Electronic Arts оголосила про вилучення з гри всіх російських клубів, а також збірної країни. Це рішення ігрова компанія ухвалила на тлі початку війни Росії з Україною.