Rockstar розкрила ціну GTA VI та бонуси Ultimate-видання: скільки коштуватиме гра

Компанія Rockstar Games офіційно поділилася свіжою порцією скріншотів довгоочікуваного екшену Grand Theft Auto VI, а також розкрила вартість різних видань гри та деталі передзамовлення.
Цінова політика та формати видань
Базова версія Grand Theft Auto VI коштуватиме 80 доларів США. Для тих, хто прагне отримати максимум контенту на старті, розробники підготували ультимативне видання — GTA VI Ultimate Edition, вартість якого становитиме 100 доларів.
Власники топового видання зможуть розпочати попереднє завантаження (предзавантаження) гри вже 12 листопада, рівно за тиждень до офіційного світового релізу. Також розробники підтвердили важливу деталь щодо фізичного роздрібного контенту: дискові видання гри у коробках замінять на паперовий ваучер із цифровим кодом для завантаження.
Ексклюзивний контент Ultimate Edition
Найбільшим сюрпризом для геймерів стало те, що деякі геймплейні можливості, як-от автомайстерня з розширеним тюнінгом автомобілів, на старті будуть доступні виключно в Ultimate-виданні. Повний перелік бонусів та ексклюзивів для топової версії виглядає так:
- Транспорт та кастомізація: спорткар Grotti Cheetah 1995, баггі Vapid Dominator, катер Shitzu Squalo зі збройовим ящиком, а також додатковий транспорт у будинку Джейсона та комплект модифікацій для його фірмового пікапа.
- Озброєння: револьвери Hawk & Little Morgan та унікальні кастомні розмальовки для пістолетів.
- Косметика та сервіси: ексклюзивні татуювання, колекція одягу «Приємні емоції» у стилістиці Вайс-Сіті, доступ до тату-салону «Електроикло», салону краси з послугами візажиста та магазину одягу Stock 305.
- Ігровий контент: окремий повноцінний сайд-квест (додаткове завдання) із пошуку класичних ретро-автомобілів та персональний склад банди «Зелені курки» з контрабандною зброєю.