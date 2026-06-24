Rockstar розкрила ціну GTA VI та бонуси Ultimate-видання: скільки коштуватиме гра

Компанія Rockstar Games офіційно поділилася свіжою порцією скріншотів довгоочікуваного екшену Grand Theft Auto VI, а також розкрила вартість різних видань гри та деталі передзамовлення.

Цінова політика та формати видань

Базова версія Grand Theft Auto VI коштуватиме 80 доларів США. Для тих, хто прагне отримати максимум контенту на старті, розробники підготували ультимативне видання — GTA VI Ultimate Edition, вартість якого становитиме 100 доларів.

Власники топового видання зможуть розпочати попереднє завантаження (предзавантаження) гри вже 12 листопада, рівно за тиждень до офіційного світового релізу. Також розробники підтвердили важливу деталь щодо фізичного роздрібного контенту: дискові видання гри у коробках замінять на паперовий ваучер із цифровим кодом для завантаження.

Ексклюзивний контент Ultimate Edition

Найбільшим сюрпризом для геймерів стало те, що деякі геймплейні можливості, як-от автомайстерня з розширеним тюнінгом автомобілів, на старті будуть доступні виключно в Ultimate-виданні. Повний перелік бонусів та ексклюзивів для топової версії виглядає так: