За STALKER 2 почали повертати гроші: попереднє замовлення скасовано

Компанія Microsoft почала повертати гроші користувачам, які оформили попереднє замовлення на STALKER 2.





Журналісти звернули увагу на повідомлення геймерів з Telegram , які розповіли, що Microsoft почала скасовувати оформлені замовлення на STALKER 2. Користувачі уточнили, що отримали повідомлення від ігрового сервісу, згідно з яким їхнє попереднє замовлення було скасовано. Компанія також повернула витрачені гроші.

«Дата випуску цієї гри змінилася на непідтверджену дату у майбутньому. Через це попереднє замовлення скасовано і вам відшкодовано витрачені кошти», – процитували журналісти повідомлення Microsoft. Зазначається, що гравці почали отримувати подібні повідомлення 7 вересня.

Представники GSC Game World підтвердили інформацію про відміну попереднього замовлення. За їхніми словами, це звичайне рішення під час перенесення термінів виходу ігор. У студії зазначили, що геймери зможуть знову оформити попереднє замовлення пізніше.

Термін виходу STALKER 2 неодноразово переносили. Так, продовження популярної ігрової серії було заплановано на початок 2022 року, проте гру довелося перенести на 2023 рік.