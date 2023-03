EGS безкоштовно та назавжди роздає атмосферну гру Call of the Sea

Epic Games Store знову ділиться халявою, на цей раз користувачі магазину можуть безкоштовно забрати атмосферну Call of the Sea. Ця адвенчура з приємною графікою та досить цікавим сеттингом — 30-ті роки минулого століття.

У дівчини на ім’я Нора пропадає чоловік, і пошуки наводять її на загадковий тропічний острів. Гравцю належить дослідити його, вирішувати головоломки і рухатися за сюжетом, відкриваючи нові й нові таємниці, з яких складається історія. У гри, до речі, 89% позитивних відгуків у Steam, тому проект явно коштує витраченого часу.

Потягти в свою колекцію Call of the Sea можна до вечора 16 березня, так що встигайте. Ну а якщо адвенчури вам не до вподоби, то вже через тиждень EGS роздасть іншу гру – покрокову 4X-стратегію Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War. Теж гідний підгон для любителів всесвіту Вархаммера.