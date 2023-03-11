Секрети пенсійної індексації: як дізнатися на скільки ви та ваш сусід отримали підвищення

Якщо ви – громадянин України, якому цікаво, наскільки збільшилася ваша пенсія у зв’язку з березневою індексацією, ви можете легко перевірити результати перерахунку самостійно. В рамках індексації пенсій, яка розпочалася 1 березня, деякі українці побачили, що їхні виплати збільшились на 1500 грн. Однак важливо самостійно перевірити цю інформацію.

На щастя, це можна зробити не виходячи з дому через портал електронних послуг Пенсійного фонду. Головне управління Пенсійного фонду України у Донецькій області підтвердило цю інформацію.

Щоб перевірити перерахунок своєї пенсії, виконайте такі дії:

Увійдіть до особистого кабінету на веб-порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або ID-банкінгу. Натисніть “Моя пенсія” в меню зліва. Перевірте подану інформацію про перерахунок вашої пенсії.

Виконавши ці прості дії, ви зможете швидко та легко дізнатися, наскільки збільшилась ваша пенсія. Це важливий крок у забезпеченні того, щоб ви отримували правильну суму пенсійних виплат.