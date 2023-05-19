Розробка BioShock 4 перетворилася на справжнє «виробниче пекло»

Четверта частина франшизи BioShock, що отримала підзаголовок Isolation, потрапила у «виробниче пекло». Про це заявив відомий інсайдер Oops Leaks , який раніше вже зливав подробиці розробки проекту.

«Новий Bioshock знаходиться у виробничому пеклі. Незважаючи на повну зміну керівництва, серія BioShock переслідує прокляття проблематичної розробки», — повідомив Oops Leaks у своєму Twitter-акаунті.

За словами інсайдера, влітку 2022 року стався черговий етап перезавантаження проекту, і зараз гра «кардинально переробляється». При цьому постійні зміни у складі творців та концепції не обіцяють BioShock 4 «нічого хорошого». Інсайдер також заявив про вкрай високу плинність кадрів і велику кількість контрактників, які постійно змінюються, а їхню роботу потім доробляє хтось ще.

BioShock – серія ігор у жанрі шутера від першої особи, перша частина якої побачила світ у 2007 році. Очікується, що реліз нової частини франшизи відбудеться до кінця 2024 року.