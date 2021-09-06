Що робити, якщо смартфон не включається: 5 порад

Сьогодні в смартфоні зосереджено якщо і не все наше життя, то більша його частина точно. І якщо гаджет не включається, то ми втрачаємо можливість зателефонувати близькими, відповісти в робочому чаті колегам і просто перегорнути стрічку в Instagram.





Є кілька можливих причин, за якими смартфон не включається, від збою акумулятора до проблем з програмним забезпеченням. Якщо у вас виникла ця проблема, не панікуйте і не біжіть відразу купувати новий гаджет. Є кілька способів повернути свій смартфон в робочий стан.

1. Перезавантажте пристрій

Проблема може бути в тому, що ваш смартфон просто завис. Спробуйте примусово перезавантажити пристрій.

Для iPhone 11, який не включається, а також для інших нових моделей iPhone, виконайте наступні дії:

Натисніть і швидко відпустіть кнопку збільшення гучності, потім кнопку зменшення гучності.

Натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки пристрій не перезавантажиться.

Якщо необхідно перезапустити пристрій на Android:

Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом кількох секунд.

Для деяких моделей, наприклад, смартфонів Samsung, також може знадобитися одночасно утримувати кнопку зменшення гучності.

Зачекайте, поки екран не включиться.

2. Заряджайте

Підключіть смартфон до розетки на 15-25 хвилин. Якщо на екрані з’являється символ батареї, переконайтеся, що пристрій набрав достатньо енергії, перш ніж намагатися включити його.

Якщо смартфон не заряджається, можливо, зарядний порт забитий пилом чи брудом або виникла проблема з кабелем (візьміть інший кабель, щоб виключити цю проблему)

3. Перевірте пристрій на пошкодження

Іноді тріщини, злами і корозія на смартфоні видно не відразу. Навіть невелика кількість рідини може завдати серйозної шкоди, якщо потрапить всередину вашого пристрою. А падіння на тверду поверхню здатне викликати внутрішні пошкодження, навіть якщо на корпусі немає помітних тріщин або вм’ятин.

Посвітіть на екран і зніміть чохол, щоб перевірити наявність будь-яких фізичних ушкоджень. Ви також можете спробувати подзвонити на свій пристрій, щоб дізнатися, чи він вібрує або дзвонить. Якщо так, то швидше за все, вам доведеться поміняти екран.

4. Увійдіть через безпечний режим

Деякі додатки і програми можуть заважати коректній роботі смартфона, особливо під час оновлення програмного забезпечення або системи. Щоб пізнати цю проблему, переведіть пристрій в безпечний режим (пошукайте інструкцію в мережі, вказавши модель свого пристрою, вони будуть різнитися).

Якщо в безпечному режимі пристрій включився, ймовірно, одна або кілька із завантажених програм негативно впливають на його роботу. У такому випадку спробуйте видалити ті програми, які, ймовірно, заважають роботі смартфона (почніть з останніх встановлених). Зробити це можна з того ж безпечного режиму.

5. Виконайте скидання налаштувань до заводських

Якщо ваш Android або iPhone не включається, відновлення заводських налаштувань пристрою може бути вашим єдиним варіантом. Але його рекомендують виконувати тільки в крайньому випадку, після того як ви спробуєте всі інші варіанти (сподіваємося у вас є резервна копія для подальшого відновлення інформації).

Інструкції тут також варіюються в залежності від виробника, тому пошукайте потрібну інформацію в інтернеті, вказавши модель свого смартфона. Або зверніться в ремонтну майстерню.