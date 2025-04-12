Однакові для Привату, Ощаду та Моно: 5 ключових правил безпеки кредитної карти

Банківська картка зараз є, напевно, у кожного дорослого українця – готівкова оплата потихеньку відходитиме в минуле: кількість банкоматів сильно скоротилася, їм на зміну приходитимуть звичайні термінали для тих, хто не може здійснити фінансові операції через інтернет. Поговоримо про 5 простих правил для вашої банківської картки – щоб ваші гроші залишилися з вами. Ці прості принципи працюють для всіх українських банків, незважаючи на те, чи ви клієнт Привату, Ощаду чи Mono.

Віртуальна картка

Практично в будь-якому банку через додаток або особистий кабінет можна створити віртуальну банківську картку Це дуже зручно – картку можна використовувати для покупок в інтернеті Чому не підійде звичайна пластикова

Усе просто – якщо раптом дані картки стануть відомі третім особам (припустімо, ви оплатили на фішинговому сайті), ви одразу ж можете її заблокувати і випустити нову Із пластиком же складніше – потрібно чекати нову і йти в офіс банку

Віртуальну картку можна прив’язати до різних сервісів, якими ви користуєтеся за передплатою Для всіх оплат в інтернеті використовуйте тільки віртуальну карту

Не зберігайте всі гроші на картках

У будь-якому банку можна створити рахунок, на якому ви і повинні тримати свої гроші Не варто їх тримати на картці – у разі компрометації даних усі ваші гроші можуть бути списані А ось якщо вони на рахунку, то доступ до них можливий тільки через особистий кабінет або застосунок банку

Потрібно щось оплатити Переказуйте N-ну суму з рахунку на картку й оплачуйте З таким же успіхом потрібно користуватися і віртуальною карткою Залишати тільки гроші на якусь справу Втратити дрібну або дуже велику суму разом – різниця суттєва

Бережіть дані своєї картки

Не варто давати всім підряд номер вашої пластикової картки – знову ж таки, краще використовувати для вхідних переказів знову ж таки віртуальну

Пам’ятайте, що якщо хтось дізнається всі дані вашої картки: номер, термін дії та CVV/CVC-код, то ваші гроші можуть бути списані Багато хто помилково вважає, що без SMS-підтвердження списати неможливо, але це далеко не так – є безліч магазинів і послуг у мережі, де не потрібно підтверджувати операцію SMS-кодом.

Використовуйте чохол для пластикової картки – щоб ніхто не зміг підглянути всі дані картки, коли ви нею оплачуєте в магазині Сплачуйте дотиком до терміналу – практично всі пластикові картки мають безконтактну функцію оплати

Нікому не повідомляйте SMS-коди від банківських операцій.

Залізне правило – всі одноразові коди, які ви отримуєте від банку, потрібні тільки вам для підтвердження операцій Навіть якщо у вас просить код співробітник банку або служба безпеки, говорити ці дані нікому не можна.

Більшість шахрайських операцій пов’язані з тими випадками, коли клієнт банку сам говорив код з SMS – зловмисники використовують прийоми психології та соціальну інженерію.

Також завжди використовуйте двоетапну авторизацію в застосунку і на сайті банку – підтверджуйте кожен вхід і операцію через SMS (увімкнути можна в налаштуваннях, у більшості банків за замовчуванням увімкнено)

Не вводьте дані картки на сайті, який викликає сумніви.

Ретельно перевіряйте сайт, на якому ви збираєтеся оплачувати товари або покупки Конкретно – саму сторінку оплати, вона може бути відмінною від самого веб-сайту Перевіряйте URL-адресу – можна ввести її в пошукову систему

Тут дуже складно зрозуміти, справжній платіжний шлюз чи підроблений Бажано використовувати антивірус з антифішинговими функціями.

Тут можна додати, що потрібно бути обережнішими з банкоматами. Якщо зловмисники встановлять зовнішній пристрій на банкомат (скіммер), то щойно ви піднесете свою картку до термінала, то відбудеться списання грошових коштів. Не користуйтеся банкоматами в безлюдних місцях, також якщо пристрій банкомату у вас викликає сумніви, то краще знайти інший апарат