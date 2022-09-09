VPN чи Proxy: що безпечніше та коли використовувати

VPN (далі віртуальна приватна мережа) і proxy-серверами ми користуємося в різних випадках, наприклад, якщо хочемо відвідати заблокований сайт або сайт не відкривається саме від нашого провайдера. Також обидві технології хороші для зміни IP-адреси, якщо ваша адреса була заблокована адміністратором сайту. Давайте поговоримо про різницю цих технологій.





Проксі-серверами часто користувався ще в нульові роки, щоб обійти блокування у веб-чатах. У ті роки модератори публічних чатів були схожі на богів, які вирішували завжди все і за всіх. Можна було отримати блокування за цілком невинні повідомлення. Але проти проксі захисту не було – блокують одну IP-адресу, відразу вбиваєш у параметри браузера інший проксі і ти вже знову в чаті.

Проксі-сервер, за фактом, є шлюз, який пропускає трафік через себе. Сучасні proxy-сервера являють собою піднятий шлюз на віддаленому сервері або зламаний хакерами комп’ютер. Проксі не шифрує трафік, а пропускає його через себе на рівні програми – наприклад, вбивається в налаштування браузера. Часто proxy-сервера нестабільні, тому що окрім завдань пропуску трафіку можуть бути задіяні в інших процесах.

VPN працює на рівні операційної системи і пропускає через себе абсолютно весь трафік від пристрою. По факту, підключившись до віртуальної мережі, ваш пристрій є користувачем, ніби ми підключилися до локальної мережі. Додаток приватної мережі створює надійний тунель між вашим пристроєм та кінцевим сервером.

Хороший VPN не вестиме жодних журналів (а на проксі вони можуть бути і, швидше за все, є) і надійно шифрувати весь трафік. Людина, яка використовує proxy, може бути спокійно вирахувана правоохоронними органами, а ось з VPN все набагато складніше, якщо приватна мережа не веде логів.

VPN може працювати повільніше, ніж проксі, адже він крім пропуску трафіку займається ще й шифруванням всіх даних. Не можна використовувати проксі для передачі конфіденційних даних, а хороший VPN можна і навіть потрібно. Особливо, якщо ви підключені до інтернету через невідому мережу, наприклад, безкоштовну Wi-Fi точку в кафе.

Також proxy, як правило, всі безкоштовні, а безкоштовний VPN – це сир у мишоловці. Він може недостатньо шифрувати дані, а також ділитися трафіком і навіть використовувати ваш ПК для своїх потреб. Якщо ви збираєтеся користуватися віртуальною приватною мережею, вибирати потрібно надійний і платний сервіс.

Якщо ви підключаєтеся через сумнівний proxy-сервер, то можливі навіть атаки на ваш комп’ютер, а з перевіреним VPN це виключається.

Обидві технології можна використовувати як на комп’ютері, так і смартфоні. Багато програм мають можливість вказати дані проксі сервера виду ip:port, якщо є проблеми зі з’єднанням. Віртуальна мережа краще, ніж проксі. Як правило, proxy зараз використовуються для будь-яких службових справ, наприклад, для парсингу інформації або численних запитів до якогось сервера.