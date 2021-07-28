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Як легко підключити смартфон до телевізора через WiFI або USB

28.07.2021
1 хвилина на прочитання

Сучасні телевізори – це вже не звичайні пристрої для перегляду телевізійних каналів. Багато моделей оснащені просунутим функціоналом і багато в чому схожі на комп’ютери. Наприклад, до них можна підключати телефони. Як це зробити? Про це і піде мова в даній статті.


Підключення телефону до телевізора через USB

Процес максимально простий. Все, що потрібно – телевізор з USB роз’ємом і відповідний кабель.

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  1. Підключаємо телефон безпосередньо до телевізора за допомогою шнура.
  2. Вибираємо на телевізорі смартфон в якості джерела сигналу.
  3. Після цього на великому екрані можна буде переглядати зображення, відео та аудіо, що зберігаються на пристрої. Врахуйте, що доступні виявляться тільки ті матеріали, що знаходяться у вбудованій пам’яті. Тобто контент з флешки доступний не буде.

Для навігації по папках і файлах використовуйте пульта від телевізора.

З’єднання смартфона і телевізора через Wi-Fi Direct

Більш сучасний спосіб. Для його здійснення не знадобляться ніякі дроти. У ньому телефон і телевізор підключаються один до одного безпосередньо. ТВ в такому випадку виступає в ролі точки доступу.

  1. На телевізорі потрібно знайти Wi-Fi Direct. Зазвичай пункт знаходиться в розділі налаштувань мережі.
  2. Потім аналогічний розділ потрібно запустити і на смартфоні. Для цього необхідно перейти в «Налаштування», там знайти «Бездротові мережі», далі відкрити «Wi-Fi» і тут вибрати «Wi-Fi Direct».
  3. У списку знайдених і доступних для підключення пристроїв треба вибрати потрібний телевізор.
  4. Щоб відправити якийсь файл на великий екран – виберіть в списку опцій на телефоні «Надіслати по Wi-Fi Direct».

Як передавати файли з телефону на телевізор через DLNA

Останній спосіб.

  1. Переконайтеся, що і смартфон, і телевізор підключені до однієї мережі Wi-Fi.
  2. В налаштуваннях ТВ увімкніть Архів DLNA.
  3. На телефоні запустіть стандартну галерею і відкрийте потрібний мультимедійний файл.
  4. У меню виберіть «Вибрати програвач» і клікніть по назві телевізора, що з’явилася в списку.

Після цього на телевізорі відображатиметься файл з телефону. Так можна запустити абсолютно будь-яку фотку або відео, що зберігається в пам’яті пристрою.

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28.07.2021
1 хвилина на прочитання

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