Чому українці знову полюбили планшети

Як змінилися продажі планшетів у 2021 році? Розповідаємо, чи купують планшети, або ж вони більше нікому не потрібні.





Період пандемії сильно вплинув на продажі електронної техніки. Людям довелося швидко пристосовуватися до віддаленої роботи та за короткий термін набувати відповідної техніки. Аналітична компанія Strategy Analytics зібрала наступну світову статистику за 2020 рік: у четвертому кварталі було придбано 62,5 млн. планшетів, що на 28% більше, ніж у 2019 році. Усього за 2020 рік було продано 188,3 млн планшетів, а зростання ринку склало 18% порівняно з 2019 роком.

Сплеск продажів планшетів у 2020 році пояснюється кількома причинами. Головна з них — необхідність швидко адаптуватися до умов пандемії та створити умови, за яких була б можлива віддалена робота. При цьому вибір покупців значною мірою впав саме на планшети — вони дешевші, компактніші і можуть виконувати практично всі функції ноутбука або ПК.

Звичайно, деякі професії (наприклад, графічні дизайнери тощо) не можуть обійтися тільки планшетом: для них потрібен і великий екран, і висока продуктивність. Але для інших покупка планшета стала найшвидшим та безболісним способом підлаштуватися під умови пандемії.

Продаж планшетів у 2021 році

Якщо у 2020 році спостерігалося значне зростання продажів планшетів, то у 2021 році ситуація трохи змінилася. З першого до третього кварталу 2021 року спостерігається поступове зростання світових поставок. Порівняємо ці показники з 2020 роком:

1 квартал: постачання збільшилися з 25,7 млн ​​(2020 рік) до 39,9 млн (2021 рік).

2 квартал: постачання збільшилися з 38,9 млн (2020 рік) до 40,5 млн (2021 рік).

3 квартал: постачання знизилися з 46,7 (2020 рік) до 42,3 млн (2021 рік).

Таким чином, порівняно з 2020 роком, постачання планшетів скоротилися в період з липня по вересень 2021 року.

При цьому саме в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні обсяг постачань зріс на 23% (за період третього кварталу). Це говорить про те, що в деяких країнах планшети не втрачають своєї позиції на ринку.

Чи потрібні планшети у 2021 році?

Незважаючи на те, що світові поставки планшетів скоротилися у третьому кварталі 2021 року, вони все ще є досить високі. Що стосується України, то кількість проданих планшетів у нас знову зросла.

Статистика показує, що люди продовжують купувати планшети для різних потреб, головні з яких – робота та навчання. Звичайно, існує безліч професійних дій, які неможливо виконати на планшеті. Деякі з них вимагають максимально можливого розміру екрана, для інших недостатньо продуктивності. Крім цього, часто люди відмовляються працювати на планшетах, тому що просто звикли використовувати для цього ПК або ноутбуки.

Не можна забувати і про те, що в Україні планшети дуже часто купують для більш комфортного перегляду фільмів, серіалів, YouTube та використання інших платформ. Оскільки люди стали більше часу проводити вдома, їх розваги у вільний час та дозвілля також змінилися. Тепер вони більше зав’язані на гаджетах, тому бажання придбати більш зручну для цього техніку абсолютно виправдане.

Таким чином, не можна сказати, що планшети більше нікому не потрібні. Їхні продажі можуть почати падати, оскільки в порівнянні з 2020 роком багато людей повернулися в офіси для роботи з ноутбуками та стаціонарними комп’ютерами. Проте планшети все ще купуватимуть для власного комфорту, навчання та дозвілля.