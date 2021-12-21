Найдешевші смартфони 2021 року, але з дуже великим екраном та непоганими характеристиками

У 2021 році купити смартфон з великим екраном та гідними можливостями можна за цілком розумною ціною. Такий телефон буде здатний спокійно вирішувати базові завдання, зможе працювати день-два від одного заряду та дозволить робити якісні фотографії. Про які саме пристрої йдеться? Про це ви дізнаєтесь, прочитавши статтю до кінця.





№5 – Vivo Y31

Ціна: 6499 гривень

Стильний смартфон від Vivo обладнаний 6.58-дюймовим IPS дисплеєм та процесором Snapdragon 662, якого цілком вистачає для серфінгу інтернету та спілкування у месенджерах. Є відразу 128 ГБ постійної пам’яті, що позбавляє необхідності докуповувати флешку, а також пристойний основний датчик на 48 МП. За автономність відповідає АКБ ємністю 5000 мАг з підтримкою 18-ватної зарядки. Ну і не забуватимемо класний дизайн моделі.

№4 – Tecno Camon 17P

Ціна: 5299 гривень

Пристрій від маловідомої в Україні фірми вийшов дуже гідним. 6.8-дюймовий екран, добротний процесор Helio G85, чиєї потужності вистачить навіть для PUBG або Genshin на середніх налаштуваннях графіки, квадркамера з головним датчиком на 64 МП, АКБ ємністю 5000 мАч з 18-ватним адаптером. Тішить і пристойний конфіг пам’яті – 6/128 ГБ.

№3 – Honor 10X Lite

Ціна: ~5000 гривень

Фаблет від Honor пропонує власнику 6.67-дюймову IPS панель та процесор Kirin 710A, який ідеально оптимізований під інтерфейс EMUI, за рахунок чого при повсякденному використанні телефон працює плавно. Фотоможливості моделі представлені квадрокамерою на 48+8+2+2 МП, а за автономність відповідає АКБ ємністю 5000 мАг із 22.5-ватною швидкою зарядкою. Також є NFC для безконтактної оплати.

№2 – Poco X3 Pro

Ціна: 6999 гривень

Poco X3 Pro відомий як найкращий бюджетник для ігор за рахунок процесора Snapdragon 860 під капотом. З ним пристрій вибиває 560 тисяч балів у AnTuTu та дозволяє запускати будь-які ігри на максималках. Також у моделі на борту є великий 6.67-дюймовий IPS екран із частотою оновлення 120 Гц та батарея ємністю 5160 мАг, що підтримує 33-ватну швидку зарядку. Корпус захищений від бризок за стандартом IP53, для керування побутовою технікою передбачено ІЧ-порт, а для безконтактної оплати покупок – NFC.

№1 – Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Ціна: 8399 гривень

Xiaomi Redmi Note 10 Pro – найдешевший телефон зі 120-герцевим AMOLED екраном. Такі панелі зазвичай встановлюють у дорогі флагмани, а тут ще й діагональ становить значні 6.67 дюйми. З продуктивністю теж все добре – Snapdragon 732G у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам’яті тягне навіть суперсучасні іграшки, що вже говорити про більш лояльні умови експлуатації. Є квадрокамера 108+8+2+5 МП та АКБ ємністю 5020 мАг із підтримкою 33-ватної швидкої зарядки.