Не ведіться: 5 найпоширеніших схем обману електронною поштою в Україні
Українці отримують тони спаму в свої поштові скриньки. Доволі часто її відкривання може принести матеріальні збитки.
У п’ятірку найпоширеніших хитрощів у шахрайських листах потрапили:
- безкоштовні лотерейні квитки;
- виплати від держустанов та підприємств;
- повернення страхових внесків;
- зарахування виграних грошей на електронний гаманець;
- листи-вітання, порожні листи зі шкідливими посиланнями.
Зазвичай аферисти є співробітниками різних організацій, переконуючи співрозмовників, що вони дійсно правомочні пропонувати подібні послуги. У жертв виманюються особисті дані на кшталт номерів банківських карток, після чого починають обробляти методами соціальної інженерії вже телефоном. Найбільш наївні люди взагалі самі вводять реквізити і паролі від свого пластику прямо у форми на підставних сайтах.
У 2021 році особливу популярність набули порожні листи – їх відкриття не загрожує зломом банківського рахунку, але до них часто прикріплюються вкладення – завантаживши які жертва заражає свою техніку вірусами. Запрошення на різні зустрічі, що розповсюджуються через Google-календар у вигляді подій зі шкідливими посиланнями, також є поширеним прийомом шахраїв.