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Не ведіться: 5 найпоширеніших схем обману електронною поштою в Україні

26.01.2022
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Українці отримують тони спаму в свої поштові скриньки. Доволі часто її відкривання може принести матеріальні збитки.


У п’ятірку найпоширеніших хитрощів у шахрайських листах потрапили:

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  • безкоштовні лотерейні квитки;
  • виплати від держустанов та підприємств;
  • повернення страхових внесків;
  • зарахування виграних грошей на електронний гаманець;
  • листи-вітання, порожні листи зі шкідливими посиланнями.

Зазвичай аферисти є співробітниками різних організацій, переконуючи співрозмовників, що вони дійсно правомочні пропонувати подібні послуги. У жертв виманюються особисті дані на кшталт номерів банківських карток, після чого починають обробляти методами соціальної інженерії вже телефоном. Найбільш наївні люди взагалі самі вводять реквізити і паролі від свого пластику прямо у форми на підставних сайтах.

У 2021 році особливу популярність набули порожні листи – їх відкриття не загрожує зломом банківського рахунку, але до них часто прикріплюються вкладення – завантаживши які жертва заражає свою техніку вірусами. Запрошення на різні зустрічі, що розповсюджуються через Google-календар у вигляді подій зі шкідливими посиланнями, також є поширеним прийомом шахраїв.

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26.01.2022
1 хвилина на прочитання

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