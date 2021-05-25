Українцям розповіли, чому не варто брати в кредит смартфони і ноутбуки

Нещодавно писав, що був у великому комп’ютерному магазині і звернув увагу, що біля кредитного відділу прямо таки черга стоїть – в основному молоді пари, хтось навіть з дітьми.





У когось ноутбук, у когось комп’ютер, але є ті, хто купував собі смартфони в кредит.

Зрозуміло, що ціни підскочили на деяку техніку, як мінімум, удвічі, але це не означає, що цю техніку потрібно обов’язково брати в кредит.

Ось наприклад, смартфон. Коштує 15 тисяч гривень. Додавши різні комісії та відсотки вийде більше 5000 грн. До того ж, через рік ця ж модель, втратить в ціні, можливо 50%.

Дуже невигідна покупка.

Приблизно те ж саме відноситься до ноутбуків – більш менш пристойний ноутбук це 20 тисяч гривень і повірте, він своїх грошей не вартує – рік тому він коштував трохи більше 15-ки.

А що з побутовою технікою? Якість сучасної побутової техніки настільки низька, що часом люди платять кредит, а техніка то вже зламалася і гарантійний термін вийшов.

В кредит можна взяти дійсно дорогу і якісну річ, наприклад холодильник, пральну машинку або дуже потужний останній комп’ютер, ціна якого буде під 60 тисяч. Знову ж таки, з умовою того, що вам потрібен цей товар.

Який вихід? Шукати і купувати б / у.

У мене приятель живе в Чехії, так у них нормальним вважається, що люди купують техніку вживану. Притому, за рахунок того, що вторинний ринок добре розвинений, цінник на ньому набагато нижче ніж у нас. У нас я теж спостерігаю відкриття комісійних магазинів – через низькі ціни інтерес до вживаної побутової техніки високий.

Та й часом стара річ, набагато краще нової. Ось наприклад, у мене є пральна машинка Samsung. Їй 11 років. Коштувала в 2010 році – 4 тисячі гривень. Скажу чесно – я ніяк її не обслуговував. Стоїть і стоїть. Працює і працює.

Без будь-яких проблем і нарікань. У той самий час, приятель за останні 5 років змінив дві пральні машинки. Тому що, сучасну техніку вже не випускають на роки вперед.

Яку електроніку можна брати б / у?

– Стаціонарні комп’ютери. Зовсім безпрограшний варіант – за роки, вони фізично не старіють, хіба що морально.

Але якщо комп’ютер ігровий, то можливо будуть проблеми: адже при грі всі нутрощі сильно можуть нагріватися.

– Ноутбуки. Особливу увагу варто звернути на корпус. Можна знайти практично ідеальний ноутбук за невеликі гроші. Також бажано “поганяти” його перед покупкою на важких додатках.

– Аудіо / відео апаратуру. Ніяких нарікань до неї немає, аби ціла була.

– А ось з технікою, яка має механічні рухомі частини (наприклад, та ж пралка) потрібно бути обережним. Хоча, моя пральна машина, думаю ще 10 років прослужить.

Пам’ятайте, виробникам вкрай невигідно робити вічну техніку. Смартфони через кілька років морально застарівають, комп’ютери теж старіють, але трохи повільніше.

Я розбирав багато різної сучасної техніки, якість збірки залишає бажати кращого – найчастіше, це робиться навмисно, щоб скоротити термін експлуатації.