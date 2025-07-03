Що таке швидка зарядка і чи шкодить вона смартфону: популярні міфи

Сучасні смартфони заряджаються в рази швидше, ніж раніше. Але, щоб це працювало, важливо розуміти, як влаштована технологія швидкої зарядки і які нюанси варто враховувати.

Як зарядка стала швидкою?

Уявіть: ваш смартфон заряджається 5 годин. За сучасними мірками – ціла вічність! Так було раніше, тому що:

USB спочатку створювали для передачі даних, а не для зарядки.

Перші стандарти USB обмежували струм, що видавався роз’ємом.

Спочатку виробники вирішували цю проблему найпростішим способом – просто збільшували струм, що видається зарядним пристроєм.

Однак смартфони вдосконалювалися: із зростанням ємності акумуляторів потрібні були нові рішення. Подальше збільшення сили струму було вже неможливим:

кабелі перегрівалися,

виникали втрати напруги.

Сьогодні технології зробили крок вперед:

Потужність зросла – сучасні зарядні пристрої подають до 20 В і 5 А (а деякі і більше).

Розумні протоколи – перед початком зарядки адаптер «домовляється» зі смартфоном, щоб подавати оптимальний струм і напругу.

Різні технології – Power Delivery, Quick Charge та інші.

Але навіть найпотужніший адаптер не дасть ефекту, якщо використовувати невідповідний кабель.

Чому кабель так важливий?

Дешеві кабелі не розраховані на високі струми – вони можуть перегріватися і навіть плавитися.

Роз’єми Type-A і Type-C підтримують різну потужність – не всі перехідники безпечні.

Потрібен eMarker-чіп – без нього зарядка може обмежитися 5 В, навіть якщо адаптер потужний.

Для швидкої зарядки потрібен не тільки хороший адаптер, але і якісний кабель.

Міфи про швидку зарядку

«Швидка зарядка вбиває батарею»

У цьому є частка правди – раніше дійсно так було. Перші тести показували, що сильний струм скорочує термін служби акумулятора в 2-3 рази, зарядка на високих потужностях викликала перегрів, а ресурс батареї швидко зменшувався.

Але технології не стоять на місці! Сучасні смартфони стали розумнішими. Сьогодні навіть при щоденній швидкій зарядці батарея втрачає не більше 20% ємності за 2 роки (це відповідає 300-500 циклам заряду-розряду) – в більшості випадків користувачі за цей час змінюють телефон.

Висновок: можна сміливо користуватися швидкою зарядкою – сучасні смартфони до цього готові. Головне, використовуйте оригінальні або сертифіковані зарядні пристрої.

«Можна використовувати тільки «рідний» зарядний пристрій»

Ранні моделі швидкої зарядки дійсно викликали побоювання через відсутність єдиних стандартів. У ті часи використання «нерідних» зарядок могло призвести до перегріву або навіть пошкодження пристрою.

Однак сьогодні більшість виробників дотримуються універсальних стандартів. Вони забезпечують безпечну взаємодію між зарядним пристроєм і гаджетом.

Для користувача це означає, що якісні сторонні зарядні пристрої від перевірених брендів працюють не гірше за оригінальні.

«Не можна залишати телефон на зарядці на ніч»

Це побоювання теж походить з епохи старих акумуляторів, які дійсно могли постраждати від перезарядження. Але сучасні батареї влаштовані інакше.

У кожному смартфоні є контролер, який: