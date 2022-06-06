Все під контролем: найкращі файлові менеджери для Android-смартфону

В Android є вбудований за замовчуванням файловий менеджер, але його функціонал сильно урізаний, через що навіть базові операції виконувати з його допомогою вкрай проблематично. Саме тому у багатьох користувачів часто виникає потреба у повноцінному файловому менеджері. Який із варіантів варто завантажувати? Читайте у цій статті.





№5 – Google Файли

Якщо вам потрібен функціональний софт для роботи з файлами, інтерфейс якого не перевантажений та інтуїтивно зрозумілий – це ваш вибір. За допомогою програми ви зможете швидко знайти потрібні файли, отримати рекомендації щодо файлів, які ви не користуєтеся, щоб видалити їх і звільнити місце і отримати доступ до багатьох інших зручних функцій роботи з файлами.

№4 – Solid Explorer

Виправдовуючи свою назву, Solid Explorer є зручним інструментом, що полегшує роботу з файлами. Крім того, що він дозволяє виконувати операції з файлами, що зберігаються на флеш-карті та в пам’яті телефону, він вміє взаємодіяти з усіма популярними хмарними сховищами. Окрім того, програма дозволяє працювати з архівами.

№3 – Astro File Manager

Astro File Manager має приємний дизайн у стилі Windows і просунутий функціонал. На відміну від інших безкоштовних програм подібного роду в Astro зовсім немає жодної реклами. Крім роботи з локальними файлами, програма вміє взаємодіяти з хмарними сховищами, а також створювати резервні копії програм на флешку, що дозволить відновити їх після скидання налаштувань до заводських.

№2 – Total Commander

Один із найвідоміших файлових менеджерів. Його основною фішкою є двовіконний інтерфейс, що робить процес переміщення файлів значно простішим, ніж при використанні інших програм. Зокрема, ви можете просто перетягнути документи з одного місця в інше, заощадивши багато часу. Також Total Commander хороший тим, що у нього зрозумілий інтерфейс, є вбудований медіаплеєр, а також функція зміни дозволів доступу до файлу.

№1 – X-Plore File Manager

Як і в Total Commander тут використовується двовіконний інтерфейс, але це не єдина перевага софту. X-Plore має картку диска, що відображає файли, що займають найбільшу кількість пам’яті. Крім того, програма підтримує FTP та FTPS сервери і може відображати спільні папки з локальної мережі. Ще одна зручна функція – можливість обмінюватися файлами через мережу Wi-Fi з іншими пристроями.