Чи можна повернути гроші, перераховані на рахунок шахраїв

Звичайно, всі жертви вже скоєних шахрайських дій хочуть почути позитивну відповідь. Ситуацій та схем розводів доброчесних громадян досить багато. І загалом, шахраї намагаються зробити все так, щоб будь-який рух фінансових коштів відбувався добровільно. Будь-якими обманними шляхами, брехнею, залякуваннями та умовляннями – змусити зробити банківський переказ. Це набагато легше, ніж зламувати банківські особисті кабінети користувачів.





Що потрібно робити, щоб не потрапити в лапи шахраїв?

Насамперед у будь-якій незрозумілій чи спірній ситуації – не приймати поспішних рішень. Не поспішати оплачувати сумнівні угоди та не передавати жодних персональних даних стороннім особам. Навіть якщо вони ввічливо та професійно наполягають на терміновості зробити будь-яку дію.

Але все ж таки, якщо гроші переведені, а усвідомлення обману прийшло тільки після спустошення рахунку? Які шляхи є для відновлення фінансового балансу та повернення вкрадених коштів?

Експерти банківських перевірок свідчать, що шахрайські дії проходять без явних доказів обману. І повернути кошти у разі переведення за помилковими даними, набагато важче. Все тому, що кошти переказуються шахраям добровільно.

Що можна зробити, щоб повернути свої гроші

Використання страховки банку.

Послуга надається на платній основі. При укладанні договору варто ознайомитись з умовами виплат у разі неправомірних дій із Вашими фінансовими рахунками. При дотриманні параметрів обману банк поверне значну суму. Не поширюється на ті ситуації, коли людина сама здійснила перевід власноруч. Страхування працює лише, якщо даними скористалися сторонні треті особи.

Дзвінок у банк та особисте заповнення заявки на повернення коштів.

Найперше, що потрібно зробити – максимально швидко зателефонувати до служби підтримки клієнтів банківської організації. Таким чином, можна встигнути заблокувати фінансову транзакцію. Після цього слід у робочий час банку прийти до будь-якого його відділення та написати власноручну заяву з докладним описом причини заморозки рахунку. Поки відбувається розгляд, гроші на карті будуть недоступні для користування.

Звернення до правоохоронних органів.

Це слід зробити після того, як банк видасть будь-яке рішення або копію написаної Вами заяви про неправомірні фінансові операції за рахунком. При цьому варто доповнити звернення не тільки словесно, а й пред’явити факти, що є на руках. Скріни листування, записи дзвінків (якщо є), електронні листи, дані шахраїв (акаунти в мережах, телефони, імена тощо). Чим більше інформації надасте, тим більше шансів знайти і знешкодити шахраїв.

Чим може закінчитися історія з банківським переказом, залежить від багатьох факторів. Відомі й позитивні приклади повернення коштів. Особливо якщо все правильно оформити і вчасно встигнути зреагувати на блокування шахрайських дій.

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