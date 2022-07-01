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Падіння триває: курс валют на вихідні дні, 2-3 липня

01.07.2022
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Національний банку Україні опублікував курс валют на вихідні дні, 2-3 липня. Протягом суботи та неділі європейська валюта торгуватиметься на рівні 30 гривень та 40 копійок. Це на майже на 50 копійок дешевше ніж за неї просили на початку тижня.

Просіли ціни на польський злотий та румунський лей. 2-3 липня перший торгуватиметься на рівні 6 гривень та 48 копійок, а останній за 6 гривень та 14 копійок.

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Вартість долара США продовжує залишатись фіксованою, – 29 гривень та 25 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 2 та 3 липня 2022

Код літерний Кількість одиниць валюти Назва валюти Офіційний курс
AUD 1 Австралійський долар 20,1259
AZN 1 Азербайджанський манат 17,2483
BYN 1 Білоруський рубль 10,6335
BGN 1 Болгарський лев 15,5438
KRW 100 Вона 2,252
HKD 1 Гонконгівський долар 3,7288
DKK 1 Данська крона 4,0868
USD 1 Долар США 29,2549
EUR 1 Євро 30,4017
EGP 1 Єгипетський фунт 1,5564
JPY 10 Єна 2,1463
PLN 1 Злотий 6,4865
INR 10 Індійська рупія 3,7026
CAD 1 Канадський долар 22,6431
HRK 1 Куна 4,0366
MXN 1 Мексиканське песо 1,4471
MDL 1 Молдовський лей 1,5299
ILS 1 Новий ізраїльський шекель 8,3607
NZD 1 Новозеландський долар 18,1834
NOK 1 Норвезька крона 2,9417
ZAR 1 Ренд 1,7869
RUB 10 Російський рубль 5,4254
RON 1 Румунський лей 6,1459
IDR 1000 Рупія 1,9634
SGD 1 Сінгапурський долар 20,9863
XDR 1 СПЗ (спеціальні права запозичення) 38,8377
KZT 100 Теньге 6,221
TRY 1 Турецька ліра 1,7541
HUF 100 Форинт 7,6565
GBP 1 Фунт стерлінгів 35,4291
CZK 1 Чеська крона 1,2288
SEK 1 Шведська крона 2,8349
CHF 1 Швейцарський франк 30,5502
CNY 1 Юань Женьміньбі 4,3645

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01.07.2022
1 хвилина на прочитання
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