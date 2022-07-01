Падіння триває: курс валют на вихідні дні, 2-3 липня

Національний банку Україні опублікував курс валют на вихідні дні, 2-3 липня. Протягом суботи та неділі європейська валюта торгуватиметься на рівні 30 гривень та 40 копійок. Це на майже на 50 копійок дешевше ніж за неї просили на початку тижня.





Просіли ціни на польський злотий та румунський лей. 2-3 липня перший торгуватиметься на рівні 6 гривень та 48 копійок, а останній за 6 гривень та 14 копійок.

Вартість долара США продовжує залишатись фіксованою, – 29 гривень та 25 копійок.