Зарплати українців відчутно “зменшаться” вже наступного року

Очільник українського уряду Денис Шмигаль днями подав у Верховну Раду проект держбюджету на наступний рік, який містить невтішні для українців розрахунки. Зокрема новим бюджетом передбачено збільшення мінімальної зарплатні всього лише на 3% – з 6500 до 6700 грн. В той самий час рівень цін зміниться аж на 8%. Тобто на нову заробітну плату українці зможуть купити ще менше, ніж зараз.





Своє рішення прем’єр-міністр пояснює бажанням призупинити інфляцію та не допустити її подальшого зростання. Однак із такими побоюваннями чиновника можна й посперечатися. Бо ж навіть після двократного збільшення мінімалки у 2017 році країна не впала в інфляційну яму. Навпаки, піднявши нижню межу зарплати з 1600 до 3200 грн уряд отримав поліпшення цілої низки бюджетних показників.

Зміни, які стали результатом 100% підвищення мінімалки у 2017 році, були наступними:

на 38% збільшилися суми надходжень до місцевих бюджетів;

на 23% – до держбюджету;

на 0,5% збільшився ВВП;

на 51 млрд грн зросли надходження до Пенсійного фонду;

усі витрати на збільшення мінімалки бюджетникам були компенсовані.

Насправді зменшення реальних зарплат є прямим наслідком енергетичної кризи. Газ дорожчає ледь не щодня. За останні кілька місяців його вартість зросла більш ніж утричі. Промисловцям доводиться якось компенсовувати витрати на енергоресурс, тож вони підвищують ціни на свої товари та послуги, закладаючи у них нову вартість «блакитного палива».

На підвищення загального рівня цін більшість європейських країн реагує не зниженням, а навпаки – підвищенням реальної зарплатні своїм громадянам. Та Денис Шмигаль таку стратегію вважає неефективною. Він пояснює, що висока купівельна спроможність громадян буде збільшувати попит, тим самим піднімаючи ціни та стимулюючи інфляцію. Тож більше ніж на 200-гривневу підвищення до мінімальної зарплатні українцям у 2022 році розраховувати точно не варто.