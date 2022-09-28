З 1 жовтня українців почнуть карати за «сезонне» порушення: як уникнути штрафу

Українських водіїв застерегли від порушення «сезонного» правила дорожнього руху. Йдеться про необхідність вдень їздити із увімкненими фарами. В яких випадках потрібно вмикати освітлення? Що загрожує порушнику, якого зупинять із вимкненими фарами?

Згідно із пунктом 9.8 правил дорожнього руху з 1 жовтня до 1 травня водії зобов’язані вмикати ближнє світло фар або ходові вогні навіть удень. Але робити це потрібно лише в тих випадках, коли авто рухається поза межами міст чи інших населених пунктів.

Таке правило є цілком обгрунтованим. Восени світловий день стає суттєво коротшим, тай погода не сприяє хорошій видимості. Висока вологість викликає туман, що значно ускладнює рух автомобілів та часто стає причиною ДТП.

За статистичними даними, їзда у з увімкненими фарами у світлу пору дня зменшує кількість аварій аж на 15%. Тож дотримуватися цієї вимоги варто не лише через можливий штраф, а й задля власної безпеки.

До речі, про штраф. Оштрафувати за вимкнене вдень освітлення патрульна поліція може на суму від 425 грн до 510 грн. У протоколі такий проступок фіксується як порушення статті 122 частини 2 Кодексу про адміністративні правопорушення.

При цьому є деякі нюанси, про які українським водіям варто пам’ятати. Виявляється правоохоронці можуть оштрафувати учасника дорожнього руху за вимкнені вари лише в деяких випадках. А саме – на початку руху та під час зміни автомобілем напрямку руху. У всіх інших ситуаціях патрульним дозволяється лише винести водію попередження.

В той же час використання замість денних ходових вогнів чи фар ближнього світла інших видів освітлення – не найкраща ідея. Увімкнені вдень протитуманні фари, дальні чи габаритні вогні – це пряме порушення згаданого пункту ПДР за номером 9.8, за яке вже напевне доведеться заплатити штраф.