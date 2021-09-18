Чехія вирішила забрати заробітчан з Польщі: зарплати стрибнули до 5000 євро

Чехія для українських заробітчан з кожним роком стає все більш привабливою. Адже за кількістю вигідних пропозицій з працевлаштування ця країна майже не поступається Польщі. Зокрема зараз європейський сусід найбільше потребує різноробів, медпрацівників та технічних спеціалістів. Місячна зарплатня таких робітників подекуди сягає навіть 5 тисяч євро за місяць.





Детальнішу інформацію щодо пропозицій чеського ринку праці можна дізнатися з українських кадрових порталів. Наприклад, зараз саме шукає співробітників компанія Panasonic. Запрошують українців, які мають навички користування обладнанням FANUC для автоматизації промислових процесів. Місячна зарплатня такого спеціаліста складатиме щонайменше 75 тис. грн. Однак в залежності від кваліфікації та обсягу виконаної роботи може доходити навіть до 150 тис. грн.

Умови:

доплата за нічну зміну – 25%;

доплата за додаткові години – 25%;

надбавка за вихід на роботу у вихідні – 25%;

відпустка терміном до 25 днів.

Медичний працівник може заробляти в Чехії до 50 тисяч гривень в місяць. У місцеві мережі клінік на роботу приймають чоловіків та жінок будь-якого віку. Працевлаштовують медиків також до чеських будинків для літніх людей.

Обов’язки:

догляд за хворими;

обхід пацієнтів (ранковий та вечірній);

виконання дрібних медичних маніпуляцій, як то крапельниці, уколи тощо, під наглядом старшого медичного персоналу;

виконання доручень, отриманих від старшої медичної сестри.

Працедавці обіцяють виконати нострифікацію українського диплома працівника, а також підготувати його до апробаційного іспиту. Після успішної здачі іспиту українець отримує кваліфікацію та надалі може працювати як штатна медична сестра (медбрат).

Ще однією заманливою вакансією у Чехії можна назвати роботу електромеханіка. Заробітки у такого працівника складають до 55 тисяч гривень.

Вимоги:

наявність електротехнічної освіти;

стаж за спеціальністю понад 5 років.

Співробітники отримують ваучери на харчування у розмірі 28 крон в день. За ці кошти вони можуть пообідати. Ще одним плюсом даної вакансії є релокаційний пакет – кошти на зміну місця проживання та перевезення родини. Розмір такої разової матеріальної допомоги складає 45 тисяч крон.