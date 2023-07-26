Три найкращі смартфони на топовому Dimensity 9200 з підтримкою трасування променів

Dimensity 9200 – дуже цікавий процесор. Його представили як конкурента Snapdragon 8 Gen 2, і за характеристиками “камінь” реально топовий. Він виконаний за 4-нанометровою технологією і оснащений надпотужним ядром Cortex-X3, яке розвиває тактову частоту до 3.05 ГГц. Додатково у чіп вбудовані Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 та графіка Mali-G715 (Immortalis) – єдина на ринку з підтримкою технології трасування променів. У результаті платформа набирає в AnTuTu майже 1.2 млн. балів – розкішний результат для будь-якого флагмана.

Однак виробники чомусь залишили цей чіпсет без уваги, випустивши з моменту його прем’єри лише три пристрої . Тож давайте поговоримо про найкращі смартфони з процесором Dimensity 9200 і розберемося, чи варто їх брати?

Oppo Find X6

Ціна: від 610 $ (на AliExpress)

Oppo Find X6 – той самий «пивний» телефон, який отримав своє прізвисько через незвичайне світло-коричневе забарвлення, що нагадує келих пінного. За характеристиками це справжній флагман: спереду знаходиться грандіозний 6.74 дюймовий AMOLED екран з 2К-роздільною здатністю, адаптивною частотою оновлення 120 Гц (LTPO), перенесенням 1 млрд. відтінків, яскравістю до 1450 Ніт і підтримкою HDR10.

«Ікс» доступний у двох конфігураціях пам’яті, 12/256 та 16/512 ГБ. Скрізь використовуються швидкі чіпи LPDDR5X та UFS 4.0, так що у будь-яких завданнях смартфон літає. Єдиний момент – відсутність підтримки карток MicroSD, але це проблема всіх актуальних флагманів.

Також Find X6 отримав акумулятор на 4800 мАч з підтримкою 80-ватної проводової зарядки, підекранний сканер відбитків пальців, гучні стереодинаміки зі звуком Dolby Atmos, частковий вологозахист IP64 (не боїться дощу), а також повний набір сучасних Wi-Fi Bluetooth 5.3, NFC, ІЧ-порт для керування побутовою технікою.

Але головне, чим цікавий цей телефон на процесорі Dimensity 9200 – камера, розроблена разом із Hasselblad. Oppo Find X6 входить до п’ятірки найкращих камерофонів за версією DxOMark. Тут відразу три об’єктиви з роздільною здатністю 50-мегапікселів кожен, причому в головному модулі та перископі з 2.8 кратним зумом є оптична стабілізація. Ультраширик оснащений автофокусом, що дозволяє робити якісні макро фотографії. Загалом апарат цікавий, проте проблема полягає в тому, що Find X6 поки що офіційно продається тільки в Китаї. А замовляти такий дорогий пристрій із AliExpress ризикне не кожен.

Vivo X90 5G

Ціна: від 520 $

Бренди Oppo та Vivo належать одній корпорації BBK, тому їх флагмани дуже схожі один на одного. У Х90 стоїть такий самий вигнутий 2К AMOLED дисплей на 6.78-дюймів, з адаптивною частотою оновлення 120 Гц та іншими наворотами.

Працюють смартфони на процесорі Dimensity 9200, проте за потужністю між ними є різниця – Vivo X90 програє у AnTuTu близько 80 тис. балів. Все тому, що Vivo заощадила і поставила в початкову версію 8/128 ГБ повільнішу пам’ять UFS 3.1. Швидкі чіпи UFS 4.0 йдуть лише у старших конфігураціях із сховищем 256 та 512 ГБ.

Vivo X90 теж позиціонується як фото-флагман, але система камер тут трохи простіше. Є три об’єктиви на 50+12+12 МП з OIS лише у головному модулі, а замість перископа з наближенням х2.8 використовується звичайний телевик з х2 зумом. Незважаючи на це, камера Vivo X90 все ще дуже хороша: кольори виходять збалансованими, а нічний режим працює на рівні просунутих смартфонів.

Є у Vivo і перевага – реактивна зарядка 120 Вт. Від комплектного адаптера батарея ємністю 5000 мАг заряджається з 0 до 50% всього за 8 хвилин, а у Oppo – за 12. Не впевнені, що це буде помітно на практиці, але все одно приємно.

Vivo X90 Pro 5G

Ціна: від 685 $

Якщо хочеться найпотужніший телефон із процесором Dimensity 9200, можна вибрати Vivo X90 Pro. На відміну від базової моделі тут немає жодних компромісів: повноцінний вологозахист IP68, швидка пам’ять UFS 4.0 у всіх конфігураціях, підтримка 50-ватного бездротового заряджання і прокачана камера на 50+50+12 МП. У телевику стоїть оптостаб, а в головному об’єктиві використовується 1-дюймовий сенсор Sony IMX 989, такий самий, як у Xiaomi 13 Ultra.

Як підсумок, Vivo X90 Pro входить до двадцятки найкращих камерофонів за версією DxOMark, але все ж таки поступається базовою версією Oppo X6, яка на момент написання статті займає четвертий рядок рейтингу.

Поки що це всі актуальні смартфони на процесорі Dimensity 9200, але незабаром має вийти ще кілька новинок. Відповідно до витоків, до релізу готуються:

Motorola Edge 50

Tecno Phantom X3

Xiaomi 13T

Ми поповнюватимемо цей список новими пристроями в міру анонсу.