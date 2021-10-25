Дослідники світу тварин розповіли, кого насправді боїться тигр

Тигр – красива і небезпечна істота. Сучасні бенгальські тигри, наприклад, досягають ваги в 180-250 кг. Довжина їх тіл – більше 2 метрів без урахування хвоста. Гнучкі, сильні, рухливі, вони є найнебезпечнішими хижаками в багатьох регіонах планети. Ікла – 8 см, кігті – до 10! Одночасно сильні, швидкі та пластичні тигри – природжені бійці.





А чи є хтось, кого боїться сам тигр? Чи здатна будь-яка істота в живій природі спонукати до втечі велику кішку? Кому тигри не ризикнуть «перетинати дорогу»?

Руді і нахабні

Сірі вовки воліють не зв’язуватися з тигром і взагалі не показуватися на його шляху.

Інша справа – червоні вовки.

Вони дрібні – не більше метра в довжину і близько 20 кг. Але червоні вовки відрізняються великою згуртованістю зграї. Наполегливі і нахабні, вони при нагоді можуть відбити здобич у тигра, захистити одноплемінника або вигнати «смугастих конкурентів» зі своєї території.

Червоні вовки дотримуються тактики вимотування. З усіх боків вони нападають на тигра, роблячи безпечні для нього, але болючі укуси і віртуозно ухиляючись. Та ще й несамовито верещать при цьому. Рано чи пізно у великої кішки здають нерви, і вона залишає поле бою. Імовірно саме червоних вовків мав на увазі Кіплінг, описуючи «рудих собак», з якими не ризикував зв’язуватися навіть Шерхан.

Великі і розумні

Індійський слон

Травоїдний індійський слон зовсім не планує полювання на тигра. Але якщо велика кішка попадеться йому на шляху або, ще гірше, продемонструє загрозу для слоненят, то милосердя їй не буде. Незважаючи на відносно невеликий розмір індійських і суматранских слонів і рідкість великих бивнів, вони легко можуть затоптати тигра.

Холоднокровні та голодні

Гребенястий крокодил легко може закусити тигром. Рептилії довжиною до 5 метрів водяться в мангрових заростях і на берегах річок Південно-Східної Азії. Харчується він усім, що зможе добути. Зафіксовані навіть успішні атаки на акул.

Тому тигри в місцях проживання гребенястих крокодилів вважають за краще не з’являтися на берегах великих водойм.

Гребенястий крокодил може, як поласувати самим тигром, так і відбити у нього здобич. Якщо великій кішці доводиться перепливати водойми, то гребенясті крокодили для них – серйозна загроза.

Інші види крокодилів вже не так небезпечні для тигрів. Наприклад, відомі випадки, коли бенгальські тигри перемагали болотних крокодилів – з великими труднощами і втратою іклів, але перемагали.

Бурі та клишоногі

Ведмеді і тигри однаково небезпечні бійці, але стратегії і ресурси у них різні. Тигр швидкий і спритний, але він має перевагу, тільки якщо може моментально “завалити” здобич. Ведмеді сильніші, витриваліші та наполегливіші великих кішок. До того ж їх захищає міцна шкура і товсте хутро. Але їм не вистачає спритності і гнучкості.

Тому результат сутички тигра і ведмедя непередбачуваний. Ведмеді поменше вважають за краще не зв’язуватися з «смугастими». Але ось бурі періодично ділять з тиграми територію. Ведмеді не проти відбити у смугастих їх здобич. А тигри в умовах голоду зазіхають на ведмежат.

За статистикою із зафіксованих 44 випадків сутичок між бурим ведмедем і далекосхідним тигром котячі вийшли переможцями в 50% боїв, в 23% – втекли, а в 27% – загинули.

Броньовані та безстрашні

Носорогу тигр не страшний. Товста шкіра подібно панциру захищає все їхнє тіло. Прокусити її нереально. До того ж, при повній травоїдності, носороги легко впадають в лють. Вони можуть дуже серйозно нашкодити тигру, якщо вирішать, що він їм заважає. А ще броньовані мстиві і злопам’ятні. Тому смугасті кішки вважають за краще обходити носорогів по великій дузі.