Історики розповіли, чому римські чоловіки забороняли жінкам вживати вино, а за порушення правила – вбивали

Стародавній римський світ практично повністю виключав жінок із низки громадських заходів, на кшталт священних релігійних ритуалів та жертвоприношень. Більше того, жінки не могли брати участь у деяких аспектах приватного життя, наприклад, у театральних виставах або спортивних іграх. Пізні республіканські та імперські римські писемні джерела також вказують на те, що жінкам в архаїчному Римі не дозволялося навіть пити вино.





У часи Царського і Республіканського періоду Стародавнього Риму, жінкам було заборонено пити вино, а чоловік, який застав би свою дружину за цією справою, за законами мав повне право на те, щоб розлучитися або навіть вбити її!

Але чому? Докладніше про це ми зараз розповімо у нашій новій статті:

Роль жінок у Стародавньому Римі

Кадр із телесеріалу “Рим”

Ідеальна римлянка мала бути доброю господаркою, дбайливою матір’ю та слухняною дружиною. Вона повинна була керувати домом, дбати про виховання дітей, підтримувати і слухатися свого чоловіка.

Тут слід підкреслити, що становище жінок у Стародавньому Римі постійно змінювалося та еволюціонувало. За часів Римської імперії жінки отримали багато прав та повноважень, про які, наприклад, у тій же Греції або навіть у Царський римський період не могло бути й мови.

Але навіть на світанку Римської імперії жодна жінка ніколи не була рівною чоловікові.

Звідки нам відомо, що жінкам було заборонено вживати вино?

Кадр з телесеріалу “Спартак: Кров і пісок”

Що ж, на це запитання може відповісти безліч історичних документів, що збереглися, часів Ромула і Рема.

Офіційно за римським правом вживання вина жінкою вважалося злочином і навіть каралося смертною карою:

В одному документі, що зберігся, розповідається, як одна римська дівчина, яка вкрала ключі від винного льоху і напилася, померла від голоду, оскільки її чоловік у покарання на кілька тижнів замкнув її в цьому ж льоху. Римське суспільство повністю виправдало вчинок чоловіка.

Інша жінка, у свою чергу, за розпивання вина була забита палицею власним чоловіком.

Крім того, на римських «вечірках» найближчі люди та родичі могли поцілувати дівчину в губи, щоб перевірити, чи не пила вона раніше і чи не пахне від неї теметумом. Ця інформація існує завдяки «Природній історії», монументальній праці, написаній Плінієм Старшим.

Пліній у своїй праці використовує слово temetum, щоб позначити вино, а не використовує латинське слово vinum. Справа в тому, що temetum був досить старим терміном, що позначав вино, який (термін) перестав використовуватися римлянами лише ближче до I століття нашої ери.

Temetum позначав алкогольний напій, приготований з горобини (sorbus aucuparia), який на діалектах Ломбардії (області на півночі Італії) і П’ємонту (області на північному заході Італії) називається temeк, tumel або temar, коріння яких міцно пов’язані зі словом tamaro, що на сучасний тосканський діалект означає Vitis sylvestris (дика виноградна лоза). Таким чином, теметумом в Стародавньому римському суспільстві називали спиртний напій, виготовлений зі збродженої горобини, а пізніше він став позначати виноградне вино, спочатку виготовлене з дикого винограду.

Але це був невеликий ліричний відступ… Повернемося до нашої теми.

То в чому причина заборони вживання римськими жінками вина?

Історики стверджують, що це табу не було справжнім архаїчним звичаєм, а скоріше породженням Римської республіки, яке мало перетворити «жінок на ціледумних і слухняних дружин і дочок», і що на це, ймовірно, дуже сильно вплинули греки.

Простіше кажучи у Стародавньому Римі жінки не могли пити вино через патерналістське римське товариство. Чоловіче домінування призвело до того, що жінки повинні були слухатися чоловіків і сприймалися як слабкі особистості, схильні до будь-яких негативних чинників. Римські чоловіки щиро вважали, що вино наражало жінок на небезпеку, оскільки мало абортивну властивість (загрожувало здоров’ю дитини і можливості її зачаття), нерідко затуманювало слабкий жіночий розум і підбивало їх на непристойну поведінку, аж до подружньої невірності.

Якщо розповісти трохи докладніше, то римляни перейняли ці заборони безпосередньо від греків, у яких були проблеми з менадами (фанатичними послідовниками бога вина Діоніса), які щорічно йшли з дому, залишали чоловіків, дітей, господарство та спеціально протистояли заборонам, влаштовуючи вaкxaналії, веселощі, різні танці, масові оргії з невідомими чоловіками і з розпиванням великої кількості вина.

Існує величезна кількість фресок із зображенням танцюючих менад, нібито обдурених і зведених з розуму вином. Звичайно ж, у результаті греки заборонили вино для жінок, а римляни безпосередньо перейняли ці заборони, як і багато інших елементів своєї культури. Замінником вина для жінок часів римського архаїчного періоду став безалкогольний виноградний сік.

Однак, навіть з існуючими заборонами, ретельно продумані обіди з гарною їжею і великою кількістю алкоголю були необхідні патриціям, щоб з давніх-давен демонструвати своє багатство друзям і укладати ділові угоди. Їх дружин часто запрошували з тих самих причин. Тому більшість римлян чоловічої статі зі знатного суспільства просто ігнорували цей закон, якщо, звичайно, вони не хотіли мати вагомої причини, щоб позбавитися своєї дружини, і не могли придумати нічого іншого, в чому їх можна було б звинуватити. Останнє розлучення через те, що жінка пила вино, було зареєстровано в Римі в 194 році до нашої ери.

Важливо також вкотре вказати – такі заборони у Римі існували переважно у архаїчні часи та період ранньої республіки. Поряд із відходом від патерналістського суспільства та перетворенням Риму на імперію, дуже швидко лібералізувався підхід до проблеми вживання алкоголю жінками. Коли імпортні алкогольні напої і вина стали звичайним явищем у Римській імперії, то ці заборони практично відійшли в минуле і жінки перестали бути обмеженими у споживанні будь-яких напоїв. Майже будь-яких, мабуть, крім найсвятіших.