Як правильно заряджати айфон, щоб акумулятор служив довго

У цій статті ми постараємося розповісти і відповісти на основні питання, пов’язані з зарядкою айфона. Такі як: “Як правильно заряджати новий айфон?”, “Чи потрібно заряджати айфон до 100 відсотків?”.

Як правильно заряджати iphone 13, 14 і 15 у 2023 році

Не використовуйте і не заряджайте айфон за Екстремальних температур (-40° +50°)

Використовуйте оригінальну зарядку, не використовуйте блоки від невідомих та неперевірених виробників. У кожного блоку живлення своя Потужність (кількість Ампер) струму, що подається в пристрій. (велика потужність може зіпсувати вашу батарейку)

Не доводьте айфон до критичної позначки 0%

Відповідаючи на запитання “Чи можна розряджати айфон до 0?” – Що частіше ви розряджаєте літій-іонну батарею до 0%, то швидше вона “вмирає”.

Намагайтеся заряджати при половині ємності акумулятора (40-60%). Не всі знають, що айфони заряджаються у 2 етапи:

До 80% – у швидкому режимі.

Від 80 до 100% – компенсаційна зарядка.

Не заряджайте до 100% та рекомендації Apple

Можете відключати зарядку після 80%, тоді ваша батарейка проживе набагато довше.

Apple радить 1 раз на місяць робити повну розрядку айфона.

якщо у вас iphone вимикається за заряду 1% і більше, тоді вам слід провести повне розрядження телефону. Таким чином ви відкалібруєте контролер живлення. Але не частіше 1 разу на місяць.

Раніше за часів, коли ще робили “калібрування батареї\акумулятора” для телефонів, ноутбуків та іншої техніки, було актуальним питання “як заряджати новий айфон перший раз”, але зараз цим ніхто не займається, тому що принцип створення акумуляторів давно змінився, і більше не потрібно під час купівлі нового пристрою, його заряджати й розряджати кілька разів.

Тому відповідаючи на ваше запитання “чи потрібно повністю розряджати новий айфон” – ні не потрібно. Але Apple радить приблизно 1 раз на місяць, розрядити ваш смартфон майже до 0% і потім повністю його зарядити.

Чи можна заряджати iphone зарядкою від ipad?

Так можна, але є кілька нюансів:

Iphone нагріватиметься під час заряджання (якщо він у вас і так гріється, то буде ще сильніше грітися). А бували випадки, що під час зарядки айфонів вони роздувалися або вибухали, але шанси дуже малі :).

У чому суть і чому айфон швидше заряджається від зарядки ipad?

Тому-що у зарядок iphone і ipad різна вихідна потужність, як правило у iphone – 1A (ампер), а у ipad – 2А.

Також у вас може виникнути питання: “А акумулятор через це не постраждає?”.

Акумулятори айфонів мають певний цикл зарядок, після якого вони втрачають свій об’єм, приблизно 1000 циклів, що можна прирівняти до 3м років використання, якщо заряджати телефон 1 раз на день.

Також може виникнути питання: “А чи можна зарядити айфон швидше, але без зарядки від ipad?” – Так можна, є кілька хитрощів.

Якщо вам потрібно за 10-15 хвилин зарядити айфон, ви поспішаєте і не маєте часу сидіти і чекати 2 години до повної зарядки. Тоді вам слід обмежити використання вашого девайса по максимуму: залишити його в спокої, зупинити всі процеси (завантаження, ігри, вийти з усіх додатків у фоні), а також найголовніше ввімкнути авіа режим.

Чи можна використовувати дешеві, не оригінальні дроти lightning?

Не бажано, оскільки було багато випадків з перегрівом пристроїв і загорянням як самих пристроїв, так і кабелів.

Оригінальний кабель від apple має мікроконтролер, для контролю потужності, що подається на пристрій.

Але якщо ми говоримо не про китайські кабелі за 1$, а про більш менш відомі бренди (A brand), то використовувати кабелі можна, у них, як правило, є сертифікація від Apple.