Як зробити будь-яку розетку розумною

Розумна розетка дозволить віддалено керувати електроприладами, захистить їх від перегріву, скоротить витрату електроенергії та раз і назавжди вирішить проблему «забутої праски».





Системи розумного будинку набирають все більшої популярності: зручно, коли можна заздалегідь включити кондиціонер і повернутися з літньої спеки в прохолодну квартиру, а також дистанційно запускати побутову техніку та контролювати її роботу.

Але що робити, якщо ваша техніка – звичайна, а не розумна і ви не плануєте оновлювати її найближчим часом? Звичайно, є Wi-Fi-модулі, які можна підключити до деяких побутових приладів, наприклад, до кондиціонера. Але модуль та побутовий прилад мають бути сумісними, а іноді не так просто їх підібрати. Та й не вся техніка підтримує встановлення Wi-Fi-конектора.

Тим не менш, зробити зі звичайної техніки розумну не так і складно: достатньо купити смарт-розетку та підключити до неї електроприлади, які вже є у вас вдома. Розетка по суті подає струм до приладу або припиняє його подачу, у тому числі по таймеру. Таким чином вона дозволяє перетворити практично будь-який дротовий гаджет у вашому будинку на автоматизований, яким можна керувати через мобільний додаток та за допомогою голосового асистента.

Зрештою, смарт-розетка не обов’язково має бути дорогою: прості пристрої теж дозволяють зробити звичайну техніку частиною розумного будинку. Нижче представлені смарт-розетки із доступного цінового сегмента (в районі 1000 гривень). Ці моделі можна легко купити в Україні.

Xiaomi Mi Smart Power Plug

Xiaomi Mi Smart Power Plug дозволить віддалено керувати побутовою технікою як за командою, так і за здалегідь заданим розкладом, оскільки в розетці передбачений таймер увімкнення та вимкнення. Пристрій призначений для роботи навіть із потужними електроприладами: він витримує загальне навантаження до 3680 Вт, а максимальна сила струму становить 16 А.

Пристрій виготовлено у лаконічному стилі: корпус білого кольору досить компактний (44×55×31 мм) та не загороджує сусідні вилки у мережевому фільтрі.

В якості протоколу зв’язку тут використовується Wi-Fi, а керування здійснюється зі смартфона через знайомий багатьом додаток Mi Home. Також розетка підтримує голосовий помічник від Google.

Вбудований датчик температури контролює роботу побутової техніки та допоможе уникнути її поломки: при перегріві розетка автоматично вимикає прилад та надсилає користувачеві відповідне повідомлення на смартфон.

Також у розетки є захисні шторки: вони роблять її безпечною для дітей та свійських тварин.

HIPER IoT Р09

Смарт-розетка HIPER IoT P09 без проблем інтегрується в будь-яку екосистему розумного будинку: вона не конфліктує з приладами інших брендів і підтримує велику кількість голосових помічників, Siri, Google Асистента та інших.

Віддалено керувати ввімкненням та вимкненням приладів можна з програми HIPER IoT, яка доступна для iOS та Android. Крім основного гнізда, у пристрої передбачений USB-порт, тому ви зможете заряджати мобільні пристрої без додаткових адаптерів та блоків живлення. З огляду на те, що виробники все рідше кладуть зарядку в комплект до смартфонів, це досить непоганий бонус.

Сумарна потужність електроприладів, що підключаються, може досягати 2500 Вт.

DIGMA DiPlug 500

DIGMA DiPlug 500 добре впишеться в екосистему розумного будинку від Google, оскільки працює з Google Асистентом. Для керування пристроєм віддалено передбачено мобільний додаток DIGMA SmartLife, а як протокол зв’язку використовується Wi-Fi.

Окрім основного гнізда, девайс оснащений двома USB-портами для заряджання мобільних гаджетів. А максимальна потужність навантаження становить 2300 Вт.

Керувати розеткою можна за таймером, який налаштовується за розкладом. Це буде зручно, щоб до певного часу вимикати світильник або кондиціонер, підігрівати воду в чайнику і т.д.

Прилад працює і в парі з іншими датчиками (придбаються окремо): наприклад, розетка запустить зволожувач повітря, якщо датчик вологості покаже, що повітря надто сухе, або зупинить пральну машину при спрацьовуванні датчика протікання.

iFEEL IFS-SP001

iFEEL IFS-SP001 підключається до мережі через Wi-Fi та працює через мобільний додаток iFeel Safe+Smart.

Користувачі відзначають, що розетка оснащена вимірювачем енергоспоживання: ви можете віддалено стежити, скільки кіловат споживає та чи інша техніка. До того ж до пристрою можна підключити потужні електроприлади: загальне припустиме навантаження становить до 3800 Вт.

У мобільному додатку пропонується налаштувати таймер і розклад, наприклад, для ввімкнення та вимикання світильника при сході сонця та заході сонця відповідно, активацію підсвічування квітів у певний час доби і т.д.

А ще iFEEL IFS-SP001 — одна з компактних розеток: її розміри становлять 40×40×48 мм. Тобто загороджувати сусідні розетки вона точно не буде.

TP-Link TAPO P100

TP-Link TAPO P100 досить просто налаштувати через фірмовий мобільний додаток Tapo. Також з розумною розеткою можна взаємодіяти за допомогою Google Асистента.

Користувачеві доступне налаштування розкладу роботи приладів та таймерів навіть на тиждень вперед. Наприклад, ви можете запрограмувати розетку відключити за годину зарядку смартфона, запустити кондиціонер за півгодини до повернення з роботи, погасити в кімнаті світло о 23:00 і т.д.

Попередньо встановлений режим «Немає вдома» створить видимість вашої присутності в квартирі, навіть якщо ви знаходитесь за тисячі кілометрів: у певний час прилади (в даному випадку освітлювальні) автоматично вмикатимуться та вимикатимуться. З іншого боку, розеткою можна керувати разом із іншими членами сім’ї – у ній передбачено загальний доступ.

Із недоліків приладу – загальне навантаження становить максимум 10 А, а потужність – 2300 Вт. Тому не варто підключати до розетки занадто «ненажерливі» пристрої. Працює пристрій не тільки по Wi-Fi, а й по Bluetooth — його радіус прийому менший, але протокол стане в нагоді, якщо важливо знизити енергоспоживання.

Aqara Smart Plug SP-EUC01

На відміну від інших моделей, смарт-розетка Aqara Smart Plug SP-EUC01 використовує для роботи не Wi-Fi, а протокол ZigBee. Це технологія зв’язку на коротких хвилях, яка багато в чому схожа на Bluetooth, крім того, що споживає набагато менше енергії. Для роботи такої розетки знадобиться шлюз: його основне завдання – підтримувати зв’язок з датчиками та пристроями, що працюють за протоколом ZigBee, та виконувати сценарії за їх участю.

Крім віддаленого управління, розетка вміє вмикатися та вимикатися за розкладом, також у ній є таймер зі зворотним відліком та функція моніторингу витрати електроенергії. Існує і режим збереження стану: він допоможе у разі відключення світла: якщо на цей момент розетка була вимкнена, то вона ввімкнеться автоматично після повернення живлення.

Для керування девайсом використовується фірмовий додаток Aqara Home. Максимальна потужність невелика – до 2300 Вт, тобто до цієї моделі не варто підключати високопотужні електроприлади.