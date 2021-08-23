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В Україні набуває поширення нова-стара шахрайська схема

23.08.2021
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Наша читачка розповіла про те, як її розвели на гроші в «Тіндері». Раніше подібним чином в сервісах знайомств кидали чоловіків, але вони давно перестали вестися на таке, тому шахраї переключилися на жіночу стать.


Дівчина пише, що новий знайомий покликав її в кіно, а коли вона погодилася – кинув посилання на сайт кінотеатру і запропонував вибрати фільм і зал. Потім він повідомив, що у нього іноземна карта, а кінотеатр приймає до оплати тільки українські, і запропонував їй самій забронювати місця.

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Жертва обману кілька разів намагалася оплатити квитки, але бачила повідомлення про те, що транзакції скасовуються, хоча на телефон приходили SMS з підтвердженням оплати. Тим самим шахраї намагаються виманити якомога більше грошей.

Шахрай опинився скупим, він продовжив розводити бідну дівчину і повідомив, що вона придбала лише один квиток, а треба два, тому їй потрібно зайти на сайт ще раз і повторити те ж саме. Далі він запитав дівчину, які вона любить квіти, а після відповіді кинув їй посилання на букет вартістю 5 тисяч гривень і попросив купити їх в борг – нібито він поверне гроші при зустрічі. Тут до неї дійшло, що її розвели і намагаються виманити ще більше грошей.

Цьому розводу вже кілька років, він існує в різних варіаціях. Наприклад, новоспечений знайомий (або знайома) може попросити людину зайти в певний магазин і купити вино певної марки. Пізніше з’ясується, що вино продано з шаленою націнкою, зустрічатися з цією людиною ніхто не збирався, метою шахраїв була лише продаж дешевого товару по величезній ціні.

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23.08.2021
1 хвилина на прочитання

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