Учені з’ясували, в який час доби найкорисніше тренуватися людям з ожирінням

Виявляється, тренування для людей з ожирінням будуть ефективнішими в пізній час, а не вдень або зранку. Це стало відомо за підсумками аналізу даних майже 30 000 осіб з ожирінням.

Нещодавно команда вчених проаналізувала дані майже 30 000 осіб з ожирінням. З них 10% страждали на діабет 2 типу. З’ясувалося, що учасники, які виконували більшу частину аеробних вправ з 18:00 до опівночі, мали найнижчий ризик передчасної смерті та розвитку хвороб серця.

Ще одне дослідження показало, що існує зв’язок між фізичними вправами та додатковою користю для здоров’я людей із діабетом 2 типу.

У рамках нової наукової роботи фахівці вивчили інформацію про 29 836 людей, зареєстрованих у базі даних Британського біобанку. Середній їхній вік був близько 62 років, приблизно 53% становили жінки.

Протягом семи днів випробовувані носили на зап’ясті акселерометр, щоб дослідники могли точно відстежувати фізичну активність від помірної до високої (MVPA) кожної людини. Ті, у кого більша частина подібної активності припадала на пізній вечір, мали найнижчий ризик смертності від усіх причин, розвитку серцево-судинних захворювань і мікросудинних захворювань. Ще більше вечірня фізична активність допомогла людям, які страждають на діабет 2 типу та ожиріння.