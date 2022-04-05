Названо кращий смартфон Xiaomi за всю її історію

Сьогодні Xiaomi відзначає своє 12-річчя, і до цієї події глава компанії Лей Цзунь (Lei Jun) розмістив у соціальній мережі Weibo опитування, мета якого визначити найпопулярніший серед фанатів бренду флагман. Варіантів багато, але переможець один. І це далеко ще не сучасна модель.





У Китаї вже не раз говорилося про феномен Xiaomi Mi 6 – флагман, який вийшов у квітні 2017 року. Кожен наступний топовий смартфон Xiaomi підносила як реальну заміну Mi 6, але за фактом така заміна не трапилася досі: фанати віддано зберігають вірність Mi 6 навіть незважаючи на те, що незабаром йому виповнюється 6 років.

За Xiaomi Mi 6 проголосувало понад 20 000 людей. На другому місці фанатських уподобань – Xiaomi 11 Ultra, який має майже 8 000 голосів, на третьому – Xiaomi Mi 10 Extreme Edition з результатом 5899 голосів.

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