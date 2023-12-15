Наука

Магнітна буря буде сильною: на Сонці стався спалах класу – X2.8

15.12.2023
Магнітна буря

Наша зірка випустила величезний імпульс високоенергетичного випромінювання. Його вдалося записати на відео завдяки технологіям на борту Обсерваторії сонячної динаміки НАСА.

Астрономи вже вивчили сонячний спалах. Його віднесли до найпотужнішого класу – X2.8. За даними SpaceWeather.com, спалахів такої сили не було з 2017 року.

Сонячні спалахи часто супроводжуються корональними викидами маси. Цей спалах не став винятком. Велика плазмова хмара летить у бік Землі зі швидкістю ~2100 км/с.

Активність Сонця породить на нашій планеті сильні геомагнітні бурі. Найближча очікується у вихідні, 16-17 грудня. Робота електромереж та іншої інфраструктури Землі може бути частково порушена. Також очікуються барвисті полярні сяйва, а метеозалежні люди можуть зіткнутися з погіршенням стану здоров’я.

Також нагадаємо, що магнітні бурі можуть впливати навіть на роботу залізної дороги.

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15.12.2023
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