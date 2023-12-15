Магнітна буря буде сильною: на Сонці стався спалах класу – X2.8

Наша зірка випустила величезний імпульс високоенергетичного випромінювання. Його вдалося записати на відео завдяки технологіям на борту Обсерваторії сонячної динаміки НАСА.

Астрономи вже вивчили сонячний спалах. Його віднесли до найпотужнішого класу – X2.8. За даними SpaceWeather.com, спалахів такої сили не було з 2017 року.

Сонячні спалахи часто супроводжуються корональними викидами маси. Цей спалах не став винятком. Велика плазмова хмара летить у бік Землі зі швидкістю ~2100 км/с.

Активність Сонця породить на нашій планеті сильні геомагнітні бурі. Найближча очікується у вихідні, 16-17 грудня. Робота електромереж та іншої інфраструктури Землі може бути частково порушена. Також очікуються барвисті полярні сяйва, а метеозалежні люди можуть зіткнутися з погіршенням стану здоров’я.

Також нагадаємо, що магнітні бурі можуть впливати навіть на роботу залізної дороги.