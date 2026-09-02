В космосе развернут новые датчики для отслеживания быстролетящих ракет

Космические силы США заключили соглашение с Leonardo DRS о создании прототипа датчиков нового поколения, предназначенных для обнаружения и сопровождения быстро движущихся угроз. Будущая система должна не только находить цель, но и идентифицировать её, обеспечивать точное отслеживание и передавать данные, пригодные для последующего наведения средств поражения.

Контракт оформлен в формате Other Transaction Agreement, который американские военные часто используют для ускоренной разработки и испытания перспективных технологий. Стоимость сделки, сроки завершения работ и точные характеристики оборудования пока не разглашаются.

Leonardo DRS также не уточняет, какие именно цели должна отслеживать новая система. Компания говорит лишь о fast-moving threats — быстро движущихся угрозах. Поэтому утверждение о том, что датчик разрабатывается специально для противодействия гиперзвуковым ракетам, пока было бы преждевременным.

Однако именно такие цели хорошо объясняют, зачем военным нужны новые технологии наблюдения.

Недостаточно просто увидеть ракету

Современные гиперзвуковые аппараты и маневрирующие ракеты создают серьезную проблему для традиционных систем предупреждения. Баллистическая ракета движется по относительно предсказуемой траектории, тогда как гиперзвуковой планирующий блок может маневрировать уже во время полёта.

В результате системе недостаточно один раз зафиксировать запуск. Необходимо практически непрерывно отслеживать цель, обновлять её координаты и прогнозировать дальнейший маршрут.

На своём сайте Leonardo DRS поясняет, что для противодействия современным ракетным угрозам цепочка действий должна состоять из нескольких этапов: обнаружение запуска, определение типа объекта, расчёт точной траектории и передача информации системе, способной его перехватить. В случае гиперзвуковых угроз время на реакцию может сокращаться до чрезвычайно малых промежутков.

Поэтому новый датчик должен быть не просто «камерой в космосе». Его основная ценность заключается в быстром преобразовании полученной информации в координаты, достаточно точные для принятия боевого решения.

Датчики должны стать дешевле и получить более широкое распространение

Еще одна важная составляющая программы — не только характеристики самого датчика, но и возможность производить такие системы в больших количествах.

Leonardo DRS заявляет, что при разработке особое внимание будет уделено снижению стоимости, упрощению производства и созданию устойчивой цепочки поставок компонентов. Будущая технология должна легко масштабироваться в соответствии с потребностями Космических сил.

Это соответствует общему изменению подхода США к военным системам в космосе. Вместо нескольких чрезвычайно дорогих спутников всё чаще рассматриваются распределённые сети, состоящие из большого количества аппаратов. Потеря одного элемента в такой архитектуре не должна приводить к потере всей системы наблюдения.

Leonardo DRS уже занимается разработкой космических инфракрасных датчиков для обнаружения и отслеживания ракет. Компания также прямо называет гиперзвуковое вооружение одним из факторов, вынуждающих сокращать время между обнаружением угрозы и передачей данных системам перехвата.

Пока новый проект находится на стадии прототипа. Но направление развития очевидно: будущие системы противоракетной обороны будут всё сильнее зависеть от космических датчиков, которые должны не просто фиксировать запуск, а непрерывно сопровождать быстрые и маневрирующие цели практически до момента перехвата.