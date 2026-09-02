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В космосе развернут новые датчики для отслеживания быстролетящих ракет

Leonardo DRS разработает для Космических сил США новое поколение датчиков, способных обнаруживать, идентифицировать и отслеживать быстро движущиеся цели в сложных условиях.

Автор:
Andrew Orobets
Ракета

Космические силы США заключили соглашение с Leonardo DRS о создании прототипа датчиков нового поколения, предназначенных для обнаружения и сопровождения быстро движущихся угроз. Будущая система должна не только находить цель, но и идентифицировать её, обеспечивать точное отслеживание и передавать данные, пригодные для последующего наведения средств поражения.

Контекст:

Контракт оформлен в формате Other Transaction Agreement, который американские военные часто используют для ускоренной разработки и испытания перспективных технологий. Стоимость сделки, сроки завершения работ и точные характеристики оборудования пока не разглашаются.

Leonardo DRS также не уточняет, какие именно цели должна отслеживать новая система. Компания говорит лишь о fast-moving threats — быстро движущихся угрозах. Поэтому утверждение о том, что датчик разрабатывается специально для противодействия гиперзвуковым ракетам, пока было бы преждевременным.

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Однако именно такие цели хорошо объясняют, зачем военным нужны новые технологии наблюдения.

Недостаточно просто увидеть ракету

Современные гиперзвуковые аппараты и маневрирующие ракеты создают серьезную проблему для традиционных систем предупреждения. Баллистическая ракета движется по относительно предсказуемой траектории, тогда как гиперзвуковой планирующий блок может маневрировать уже во время полёта.

В результате системе недостаточно один раз зафиксировать запуск. Необходимо практически непрерывно отслеживать цель, обновлять её координаты и прогнозировать дальнейший маршрут.

На своём сайте Leonardo DRS поясняет, что для противодействия современным ракетным угрозам цепочка действий должна состоять из нескольких этапов: обнаружение запуска, определение типа объекта, расчёт точной траектории и передача информации системе, способной его перехватить. В случае гиперзвуковых угроз время на реакцию может сокращаться до чрезвычайно малых промежутков.

Поэтому новый датчик должен быть не просто «камерой в космосе». Его основная ценность заключается в быстром преобразовании полученной информации в координаты, достаточно точные для принятия боевого решения.

Датчики должны стать дешевле и получить более широкое распространение

Еще одна важная составляющая программы — не только характеристики самого датчика, но и возможность производить такие системы в больших количествах.

Leonardo DRS заявляет, что при разработке особое внимание будет уделено снижению стоимости, упрощению производства и созданию устойчивой цепочки поставок компонентов. Будущая технология должна легко масштабироваться в соответствии с потребностями Космических сил.

Это соответствует общему изменению подхода США к военным системам в космосе. Вместо нескольких чрезвычайно дорогих спутников всё чаще рассматриваются распределённые сети, состоящие из большого количества аппаратов. Потеря одного элемента в такой архитектуре не должна приводить к потере всей системы наблюдения.

Leonardo DRS уже занимается разработкой космических инфракрасных датчиков для обнаружения и отслеживания ракет. Компания также прямо называет гиперзвуковое вооружение одним из факторов, вынуждающих сокращать время между обнаружением угрозы и передачей данных системам перехвата.

Пока новый проект находится на стадии прототипа. Но направление развития очевидно: будущие системы противоракетной обороны будут всё сильнее зависеть от космических датчиков, которые должны не просто фиксировать запуск, а непрерывно сопровождать быстрые и маневрирующие цели практически до момента перехвата.

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