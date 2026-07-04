Складные смартфоны Samsung подорожают: сколько будут стоить Galaxy Z Fold 8 и Flip 8

Samsung готовится к презентации нового поколения складных смартфонов, и главной неприятной новостью для покупателей могут стать цены. По предварительным данным, в Европе новые Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8 будут стоить дороже своих предшественников.

Речь пока идет не об официальном прайсе Samsung, а об утечке информации. В то же время цены выглядят реалистично, учитывая общее подорожание комплектующих, в частности памяти.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide (источник: Android Headlines)

Сколько могут стоить новые складные смартфоны Samsung

По предварительным данным, цены на Galaxy Z Flip 8 в Европе будут следующими:

Galaxy Z Flip 8 256 ГБ — 1299 евро, примерно 66 400 грн ;

— 1299 евро, примерно ; Galaxy Z Flip 8 512 ГБ — 1499 евро, примерно 76 600 грн.

Новый Galaxy Z Fold 8 может стоить следующее:

Galaxy Z Fold 8 256 ГБ — 1999 евро, примерно 102 100 грн ;

— 1999 евро, примерно ; Galaxy Z Fold 8 512 ГБ — 2199 евро, примерно 112 300 грн ;

— 2199 евро, примерно ; Galaxy Z Fold 8 1 ТБ — 2599 евро, примерно 132 800 грн.

Самым дорогим в линейке должен стать Galaxy Z Fold 8 Ultra:

Galaxy Z Fold 8 Ultra 256 ГБ — 2199 евро, примерно 112 300 грн ;

— 2199 евро, примерно ; Galaxy Z Fold 8 Ultra 512 ГБ — 2399 евро, примерно 122 500 грн ;

— 2399 евро, примерно ; Galaxy Z Fold 8 Ultra 1 ТБ — 2799 евро, примерно 143 000 грн.

*Цены в гривнах являются ориентировочными и приведены лишь для понимания масштаба. В Украине окончательная стоимость может отличаться из-за налогов, логистики, курса валют, официальной наценки и условий конкретных магазинов.

Почему Samsung может повысить цены

Основная причина возможного подорожания — рост стоимости комплектующих. Чаще всего в этом контексте упоминают память, которая в последнее время дорожает из-за высокого спроса со стороны производителей смартфонов, компьютеров, серверов и оборудования для искусственного интеллекта.

Для складных смартфонов это особенно заметно, ведь они и без того остаются одними из самых дорогих моделей на рынке. У них более сложная конструкция, гибкие экраны, шарниры, дополнительные дисплеи и более дорогостоящее производство.

Если эта информация подтвердится, Galaxy Z Flip 8 подорожает на 100–180 евро в зависимости от версии. Для Galaxy Z Fold 8 Ultra рост цены может быть ещё более заметным — до 280 евро в топовой конфигурации с 1 ТБ памяти.

Что это означает для покупателей в Украине

Для украинских пользователей такая новость означает одно: новые складные смартфоны Samsung вряд ли станут более доступными. Даже базовая модель Galaxy Z Flip 8 может стоить столько же, сколько дорогой классический флагман, а модели Fold и Fold Ultra останутся устройствами премиального сегмента.

Особенно дорого выглядит Galaxy Z Fold 8 Ultra. Если ориентироваться на европейские цены, его топовая версия может приблизиться к отметке 140–150 тысяч грн ещё до возможной украинской наценки.

В то же время Samsung, скорее всего, будет делать ставку на программу обмена старых устройств, бонусы за предзаказ, рассрочку и акционные предложения. Именно такие инструменты обычно помогают продавать дорогие флагманы на рынках, где полная стартовая цена кажется слишком высокой.

Официальная презентация новых складных смартфонов Samsung должна показать, насколько точными оказались эти утечки. Но уже сейчас ясно: покупателям, которые ждали более дешевых складных моделей, стоит готовиться скорее к противоположному сценарию.