Складані смартфони Samsung зростуть в ціні: скільки коштуватимуть Galaxy Z Fold 8 і Flip 8

Samsung готується до презентації нового покоління складаних смартфонів, і головною неприємною новиною для покупців можуть стати ціни. За попередніми даними, у Європі нові Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra та Galaxy Z Flip 8 коштуватимуть дорожче за попередників.

Йдеться поки не про офіційний прайс Samsung, а про витік. Водночас ціни виглядають реалістично, зважаючи на загальне подорожчання комплектуючих, зокрема пам’яті.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide (джерело: Android Headlines)

Скільки можуть коштувати нові складані Samsung

За попередніми даними, європейські ціни Galaxy Z Flip 8 будуть такими:

Galaxy Z Flip 8 256 ГБ — 1299 євро, приблизно 66 400 грн ;

— 1299 євро, приблизно ; Galaxy Z Flip 8 512 ГБ — 1499 євро, приблизно 76 600 грн.

Новий Galaxy Z Fold 8 може отримати такі ціни:

Galaxy Z Fold 8 256 ГБ — 1999 євро, приблизно 102 100 грн ;

— 1999 євро, приблизно ; Galaxy Z Fold 8 512 ГБ — 2199 євро, приблизно 112 300 грн ;

— 2199 євро, приблизно ; Galaxy Z Fold 8 1 ТБ — 2599 євро, приблизно 132 800 грн.

Найдорожчим у лінійці має стати Galaxy Z Fold 8 Ultra:

Galaxy Z Fold 8 Ultra 256 ГБ — 2199 євро, приблизно 112 300 грн ;

— 2199 євро, приблизно ; Galaxy Z Fold 8 Ultra 512 ГБ — 2399 євро, приблизно 122 500 грн ;

— 2399 євро, приблизно ; Galaxy Z Fold 8 Ultra 1 ТБ — 2799 євро, приблизно 143 000 грн.

*Ціни в гривнях орієнтовні та наведені лише для розуміння масштабу. В Україні фінальна вартість може бути іншою через податки, логістику, курс валют, офіційну націнку та умови конкретних магазинів.

Чому Samsung може підняти ціни

Головна причина можливого подорожчання — зростання вартості комплектуючих. Найчастіше у цьому контексті згадують пам’ять, яка останнім часом дорожчає через високий попит з боку виробників смартфонів, комп’ютерів, серверів та обладнання для штучного інтелекту.

Для складаних смартфонів це особливо відчутно, адже вони й без того залишаються одними з найдорожчих моделей на ринку. У них складніша конструкція, гнучкі екрани, шарніри, додаткові дисплеї та дорожче виробництво.

Якщо витік підтвердиться, Galaxy Z Flip 8 подорожчає на 100–180 євро залежно від версії. Для Galaxy Z Fold 8 Ultra зростання може бути ще помітнішим — до 280 євро у топовій конфігурації на 1 ТБ.

Що це означає для покупців в Україні

Для українських користувачів така новина означає просту річ: нові складані Samsung навряд чи стануть доступнішими. Навіть базовий Galaxy Z Flip 8 може коштувати на рівні дорогого класичного флагмана, а моделі Fold і Fold Ultra залишаться пристроями преміального сегмента.

Особливо дорогим виглядає Galaxy Z Fold 8 Ultra. Якщо орієнтуватися на європейські ціни, його топова версія може наблизитися до рівня 140–150 тисяч грн ще до можливої української націнки.

Водночас Samsung, найімовірніше, робитиме ставку на трейд-ін, бонуси передзамовлення, розстрочку та акційні пропозиції. Саме такі інструменти зазвичай допомагають продавати дорогі флагмани на ринках, де повна стартова ціна виглядає занадто високою.

Офіційна презентація нових складаних смартфонів Samsung має показати, наскільки точними були ці витоки. Але вже зараз зрозуміло: покупцям, які чекали дешевших складаних моделей, варто готуватися радше до протилежного сценарію.