Американская ExxonMobil совершила новое открытие на шельфе Анголы. Скважина Tchihumba West-01ST1 в Блоке 15 обнаружила залежи углеводородов в глубоководной зоне Атлантического океана. Открытие 19 ноября подтвердило Национальное агентство нефти, газа и биотоплива Анголы (ANPG).

Где и как нашли залежи

Скважина расположена примерно в 145 км от северного побережья Анголы и в 350 км к северо-западу от столицы страны Луанды. Глубина моря в этом месте достигает около 1400 метров. Бурение выполняло судно Valaris DS-9 (ранее Ensco DS-9). Это буровое судно шестого поколения, рассчитанное на работу на глубинах до 3,6 км.

Буровое судно Valaris DS-9, пробурившее скважину. Фото: ExxonMobil

Скважина вскрыла песчаниковый пласт толщиной 65,4 метра, насыщенный углеводородами. По данным регулятора, порода обладает благоприятной пористостью и проницаемостью, то есть хорошо удерживает нефть и газ и позволяет им свободно поступать в скважину. Это уже 21-е открытие углеводородов в Блоке 15 и второе за 2026 год. Впрочем, оценку извлекаемых запасов ANPG пока не обнародовало, поэтому говорить о масштабах находки рано.

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Инвестиции на 4 миллиарда долларов

Открытие совпало с крупным инвестиционным решением. ANPG одобрило вложение около 4 млрд долларов (примерно 168 млрд гривен) в восстановление двух существующих морских месторождений и разработку третьего. ExxonMobil и её партнёры окончательно согласовали проекты по модернизации месторождений Kizomba A и Kizomba B, а также освоению месторождения Likembe.

Это решение стало продолжением одобренной ещё в 2025 году реконструкции Kizomba C и завершило утверждение инвестиций в проект продления срока эксплуатации Блока 15. Соглашение о разделе продукции для этого блока продлили до 2037 года. Идея заключается в том, чтобы использовать уже существующую морскую инфраструктуру для добычи дополнительных запасов и поддержания уровня добычи.

Плавучая установка для добычи, хранения и отгрузки нефти Kizomba B. Фото: ExxonMobil

Председатель совета директоров ANPG Паулино Жеронимо назвал решение по Kizomba A и B важной вехой для национальной нефтяной отрасли. Генеральный директор ExxonMobil в Анголе Брайан Юниетис отметил, что благодаря продлению соглашения до 2037 года и запланированным инвестициям компания имеет все возможности и дальше создавать ценность для Анголы, партнёров и акционеров.