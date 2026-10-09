Прибыль, как у нефтяных шейхов. Почему Samsung бьет рекорды, а смартфоны и компьютеры дорожают

Продажа компьютерной памяти в настоящее время приносит столько же, сколько торговля нефтью во время кризиса. Это следует из предварительных результатов Samsung Electronics, которая оценила операционную прибыль за третий квартал 2026 года в 107,4 трлн вон, то есть около $80 млрд, что по курсу НБУ на 7 октября составляет примерно 3,6 трлн грн. Речь идет именно о прибыли, а не о выручке. Выручка же составляет около 195 трлн вон, или почти $146 млрд.

Это первый квартал в истории технологической компании, когда операционная прибыль превысила 100 трлн вон. Она почти в девять раз превышает показатель за тот же период прошлого года (12,17 трлн вон), а маржа составляет 55,1%. По оценкам, этот показатель превысил прогнозы аналитиков и обогнал Nvidia, а единственной компанией, которая ранее поднималась на такой уровень, называют Saudi Aramco. По данным издания, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году её квартальная прибыль достигала около $86,5 млрд.

Причина успеха очевидна. Samsung — крупнейший в мире производитель памяти, а бум в сфере ИИ стимулирует спрос. По оценкам аналитиков, подразделение памяти принесло около 110 трлн вон операционной прибыли, чему способствовали поставки памяти HBM4 для платформы Nvidia Vera Rubin и дальнейший рост цен на DRAM в двузначных процентах. К тому же спрос не ослабевает, а цены, вероятно, будут продолжать расти. Поэтому в четвёртом квартале компания может побить собственный рекорд.

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Эта ситуация выгодна не для всех подразделений. По оценкам, мобильное подразделение Samsung в третьем квартале понесло убытки в размере более 1 млрд долларов, поскольку подорожавшая память негативно сказывается на продажах собственных смартфонов компании. Ранее уже сообщалось, что Samsung просит партнеров сократить производство телефонов на 20–30%.

Для потребителей вывод неутешителен. Если вы замечали, что рынок бытовой электроники напоминает кладбище, а все на нем стало дороже, эти цифры объясняют значительную часть причин и показывают, кому выгодно, чтобы так и оставалось. Многие аналитики считают, что ситуация сохранится как минимум ещё два года. Украинским покупателям стоит учитывать подорожание не только смартфонов, но и ноутбуков, видеокарт и других устройств.