Китайские инженеры из лаборатории Donghu провели испытания маглев-системы нового поколения, которая разогнала тестовый вагон до 800 км/ч всего за пять секунд. Аппарат весил чуть больше тонны, а во время разгона возникала перегрузка около 3 g, сопоставимая с той, которую испытывают астронавты во время старта ракеты.

Удержать вагон, парящий над путями, при таком ускорении было непросто. Допустимая погрешность в конструкции рельсов не могла превышать даже полмиллиметра. Испытания завершились успешно, и разработка приближается к коммерческой версии.

Однако пассажиров такой маглев перевозить не будет. Поездка с такой перегрузкой была бы опасна для человека, а сами инженеры признают, что огромные потребности в энергии, стоимость инфраструктуры и соображения безопасности исключают гражданские перевозки в таком формате.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Эту технологию разрабатывают для совершенно других целей. Китай хочет использовать магнитные установки для разгона дронов, военных самолетов и космических ракет. Если разогнать аппарат на земле до 800 км/ч еще до запуска двигателей, можно сэкономить огромное количество топлива, необходимого для взлета. Подобный принцип уже применяется в электромагнитных катапультах на современных авианосцах, в частности на китайском «Фуцзяне», но речь идет о значительно более высоких скоростях. Для военной и космической отраслей такие системы могут стать настоящим прорывом, хотя до их практического применения ещё предстоит пройти немало испытаний.