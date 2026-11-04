КНДР испытала новую кассетную боеголовку для баллистических ракет: заявлено о поражении площади до 13 гектаров

Северная Корея провела испытания новой кассетной боевой части Standard Type 2 для тактических баллистических ракет. По заявлению Пхеньяна, один такой боеприпас способен поразить территорию площадью до 13 гектаров.

Испытания состоялись 31 октября 2026 года, о чём сообщило северокорейское государственное агентство KCNA. Ракета была запущена из района города Чонджу в направлении Жёлтого моря. Южнокорейские военные подтвердили, что зафиксировали запуск, однако подробные характеристики ракеты и её боевой части не обнародовали. Поэтому заявленные возможности нового вооружения пока основываются преимущественно на сообщениях самой КНДР.

По данным северокорейских разработчиков, боеголовка Standard Type 2 обеспечивает поражение площади от 12 до 13 гектаров. Это примерно 130 тысяч квадратных метров, или территория, сопоставимая с квадратом со стороной 360 метров. Однако речь идет не о мощности одного взрыва, а об использовании кассетного боеприпаса, который рассеивает над целью большое количество более мелких взрывных элементов.

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Одна ракета может поражать сразу несколько целей

Кассетные боевые части действуют иначе, чем традиционные фугасные боеголовки. Во время полета они раскрываются и разбрасывают десятки или сотни суббоеприпасов над определенной территорией. Благодаря этому одна ракета может представлять угрозу для нескольких рассредоточенных объектов одновременно, в частности для военной техники, артиллерийских позиций и личного состава.

Подобные системы особенно опасны для крупных скоплений незащищенной техники, полевых военных баз и аэродромной инфраструктуры. Вместо точечного поражения одного объекта кассетный боеприпас позволяет охватывать значительную площадь, на которой расположены различные цели. Именно поэтому такое вооружение рассматривается как один из способов повышения эффективности тактических баллистических ракет.

В то же время цифра в 13 гектаров не означает, что все объекты на этой территории гарантированно будут уничтожены. Реальная эффективность зависит от количества суббоеприпасов, их мощности, характера рассеивания и защищенности целей. Без независимых результатов испытаний оценить фактические возможности новой северокорейской боеголовки сложно.

Северная Корея разрабатывает сразу четыре типа кассетных боеголовок

Нынешние испытания стали продолжением программы, которую Пхеньян активно развивает в течение 2026 года. Еще в апреле КНДР сообщала об испытаниях тактической баллистической ракеты «Хвасон-11Ка» с кассетной боевой частью. Тогда заявленная площадь поражения составляла от 6,5 до 7 гектаров, то есть почти вдвое меньше, чем у новой Standard Type 2.

Северокорейское ракетное управление заявило, что ведет работу над четырьмя категориями кассетных боеголовок. В их число войдут стандартные и специализированные варианты, предназначенные для различных боевых задач. К концу 2026 года военным подразделениям планируется предоставить возможность использовать все четыре типа.

При этом подробные характеристики новых боеприпасов остаются засекреченными. Неизвестно, сколько суббоеприпасов содержит каждая боеголовка, какие именно ракеты смогут их нести и насколько точными будут удары. Также нет подтверждения начала масштабного серийного производства всех заявленных модификаций.

Почему КНДР уделяет столько внимания кассетному оружию

Разработка такого вооружения может быть связана со стремлением Северной Кореи компенсировать ограниченные возможности собственной боевой авиации. В потенциальном конфликте с Южной Кореей и США северокорейские военно-воздушные силы вряд ли смогут обеспечить превосходство в воздухе. Зато баллистические ракеты с кассетными боевыми частями могут выполнять часть задач ударной авиации.

В частности, речь идет о нанесении ударов по аэродромам, логистическим центрам, военным базам и районам сосредоточения войск. Наличие различных типов боеголовок позволило бы Пхеньяну подбирать вооружение в зависимости от характера цели. Однако практическая эффективность такой стратегии будет зависеть не только от характеристик ракет, но и от объемов производства, точности наведения и возможностей противовоздушной обороны противника.

Кассетные боеприпасы представляют особую опасность и для гражданского населения. Часть взрывных элементов может не сработать при падении и оставаться опасной в течение многих лет. Поэтому Конвенция о кассетных боеприпасах запрещает их применение, производство и передачу государствам-участникам. В то же время ни Северная, ни Южная Корея не присоединились к этому соглашению.

Для Украины развитие северокорейского ракетного вооружения также представляет интерес в связи с военным сотрудничеством КНДР с Россией. Согласно данным международного отчета Cluster Munition Monitor 2025, в Украине уже фиксировалось использование кассетных боеприпасов северокорейского производства. Однако подтверждений передачи России именно новой боевой части Standard Type 2 пока нет.

Таким образом, последнее испытание свидетельствует о стремлении Пхеньяна расширить возможности своих тактических ракет. В то же время заявленная площадь поражения остаётся лишь одним из показателей, а истинную эффективность нового вооружения можно будет оценить только после появления более достоверных данных.