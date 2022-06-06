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Назад у 90-ті: SEGA анонсувала консоль Mega Drive Mini 2

У пам'яті пристрою вже є п'ять десятків встановлених ігор, включаючи Bonanza Bros., Fantasy Zone, Magical Tarurūto-kun та Mansion of Hidden Souls.

06.06.2022
1 хвилина на прочитання
SEGA Mega Drive Mini 2

Японська компанія SEGA офіційно анонсувала вихід у світ відродженої легендарної 16-бітної ігрової приставки SEGA Mega Drive, яка користувалась шаленим попитом в Україні в 90-ті роки. Модель під назвою SEGA Mega Drive Mini 2 надійде у продаж 27 жовтня.

Ціна становить 10 978 йен, що у перерахунку за поточним курсом становить близько 2500 гривень. У пам’яті пристрою вже є п’ять десятків встановлених ігор, випущених для приставок SEGA Mega Drive, SEGA Mega CD і SEGA CD. На даний момент відомо про наступні тайтли:

  • Bonanza Bros.,
  • Fantasy Zone,
  • Magical Tarurūto-kun,
  • MansionofHidden Souls,
  • Popful Mail,
  • Shining Force CD,
  • Shining в The Darkness,
  • Silpheed, Sonic CD,
  • Thunder Force IV
  • Virtua Racing.

Поки невідомо, чи SEGA Mega Drive Mini 2 вийде за межами Японії. Але шанси на це досить великі, тому що попередня ретро-консоль марки, випущена в 2019 році SEGA Genesis Mini, продавалася по всьому світу. 

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06.06.2022
1 хвилина на прочитання
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