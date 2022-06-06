Назад у 90-ті: SEGA анонсувала консоль Mega Drive Mini 2

Японська компанія SEGA офіційно анонсувала вихід у світ відродженої легендарної 16-бітної ігрової приставки SEGA Mega Drive, яка користувалась шаленим попитом в Україні в 90-ті роки. Модель під назвою SEGA Mega Drive Mini 2 надійде у продаж 27 жовтня.





Ціна становить 10 978 йен, що у перерахунку за поточним курсом становить близько 2500 гривень. У пам’яті пристрою вже є п’ять десятків встановлених ігор, випущених для приставок SEGA Mega Drive, SEGA Mega CD і SEGA CD. На даний момент відомо про наступні тайтли:

Bonanza Bros.,

Fantasy Zone,

Magical Tarurūto-kun,

Mansion of Hidden Souls ,

Popful Mail,

Shining Force CD,

Shining в The Darkness,

Silpheed, Sonic CD,

Thunder Force IV

Virtua Racing.

Поки невідомо, чи SEGA Mega Drive Mini 2 вийде за межами Японії. Але шанси на це досить великі, тому що попередня ретро-консоль марки, випущена в 2019 році SEGA Genesis Mini, продавалася по всьому світу.