Назад у 90-ті: SEGA анонсувала консоль Mega Drive Mini 2
У пам'яті пристрою вже є п'ять десятків встановлених ігор, включаючи Bonanza Bros., Fantasy Zone, Magical Tarurūto-kun та Mansion of Hidden Souls.
Японська компанія SEGA офіційно анонсувала вихід у світ відродженої легендарної 16-бітної ігрової приставки SEGA Mega Drive, яка користувалась шаленим попитом в Україні в 90-ті роки. Модель під назвою SEGA Mega Drive Mini 2 надійде у продаж 27 жовтня.
Ціна становить 10 978 йен, що у перерахунку за поточним курсом становить близько 2500 гривень. У пам’яті пристрою вже є п’ять десятків встановлених ігор, випущених для приставок SEGA Mega Drive, SEGA Mega CD і SEGA CD. На даний момент відомо про наступні тайтли:
- Bonanza Bros.,
- Fantasy Zone,
- Magical Tarurūto-kun,
- MansionofHidden Souls,
- Popful Mail,
- Shining Force CD,
- Shining в The Darkness,
- Silpheed, Sonic CD,
- Thunder Force IV
- Virtua Racing.
Поки невідомо, чи SEGA Mega Drive Mini 2 вийде за межами Японії. Але шанси на це досить великі, тому що попередня ретро-консоль марки, випущена в 2019 році SEGA Genesis Mini, продавалася по всьому світу.