Coca-Cola анонсувала новий смак: запуск вже через 11 днів

Coca-Cola анонсувала вихід нового смаку Spiced, що поєднує малину і прянощі. Напій буде доступний у версії і без цукру.

Офіційно смак представлять через 11 днів, тоді ж очікується старт продажів на території США. На офіційному сайті запущено зворотний відлік і показано дизайн пляшок і банок.

Coca-Cola Spiced пропонує унікальну суміш нашої культової коли, малини та прянощів.

Це не перший експеримент компанії зі смаками, 2023 року на прилавках магазинів з’явилася Coca-Cola Y3000 Zero Sugar, склад якої згенерував ШІ. На деяких ринках виходила Cola зі смаком полуниці та кавуна, але поки що з усіх варіантів вдалося закріпитися лише суміші з ваніллю і вишнею.